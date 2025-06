Embajador Artzyeli y anuncios de Boric contra Israel: “El único que quedará perjudicado es Chile”

Pese a que tenía una invitación, el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, optó por no asistir este domingo a la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric.

La tensión que se había acrecentado los días previos, con el anuncio del gobierno del retiro de los agregados militares de territorio israelí, hizo que el representante diplomático prefiriera seguir la rendición de cuentas por televisión.

“En las circunstancias pensé que era mejor para todos que yo no acudiera al evento. Me pareció más apropiado y cómodo para todos”, dijo a La Tercera.

Había expectación sobre lo que dijera el Presidente Boric respecto a Israel. ¿Fue un alivio para usted que no anunciara el rompimiento de relaciones diplomáticas con su país?

Mira, Israel y Chile llevan relaciones por siete décadas, relaciones profundas y estrechas en muchos ámbitos. Y estoy feliz y seguro que estas relaciones van a seguir y se van a profundizar.

El Mandatario rechazó la ofensiva de Israel en Gaza, lo calificó de genocidio y limpieza étnica contra el pueblo palestino. ¿Qué le pareció?

En Gaza no hay genocidio y no hay limpieza étnica. En Gaza hay una guerra entre un grupo terrorista que intentó cometer un genocidio en Israel. Logró asesinar 1.200 personas y secuestrar 251, de los cuales quedan como 20. Es una guerra en zona urbana en la cual sí, lamentablemente, hay civiles inocentes que son víctimas. Esto ocurre en todas las guerras sin excepción y mucho más en una guerra que se lleva a cabo en zona urbana. Repito que no hemos escogido este escenario. Es muy lamentable, pero esta es la situación. Queremos terminar la guerra. Ahora, Hamas puede terminar la guerra en este instante si devuelven a los secuestrados. Quedan 20 o 21 y puede terminar la guerra. Y el hecho que no lo hacen significa tampoco que haya genocidio. Es una propaganda y que no es la realidad. Y expertos en víctimas de violencia urbana también han dicho que el porcentaje de civiles muertos es el más bajo de los conflictos modernos.

En cuánto a los anuncios en específico, el Presidente Boric apunta a romper relaciones comerciales y de defensa. ¿Cómo afecta esto a ambos países?

Estas declaraciones al respecto de boicotear importaciones de Israel no van a apoyar a los palestinos y no van a perjudicar a Israel. El único que quedará perjudicado es Chile. El impacto será en Chile.

En defensa el objetivo del Mandatario es buscar otros mercados para diversificar y no depender en ningún punto de Israel. ¿El intercambio que ha existido hasta ahora qué implica?

Chile ha comprado muchos insumos de defensa de Israel durante los últimos años. No por nada había tres encargados de Defensa, de Fuerza Aérea y de Marítima en Israel. Las relaciones van muchas décadas atrás. Ahora, no voy a hablar de Chile, voy a hablar de Israel. Las capacidades de la industria de defensa de Israel son de las mejores del mundo. Y de hecho estamos en unas cifras históricas en la exportación de la tecnología de defensa de Israel. Esta es decisión de Chile si quiere o no quiere. Repito, hay una larga relación entre las fuerzas de defensa de los dos países. Si la relación de Israel y Chile fuese una acción, yo la compraría. Porque el futuro de esta relación es brillante.

En menos de dos meses termina su misión diplomática en Chile. ¿Cómo fue su paso por el país?

Voy a terminar en menos de dos meses, pero estoy muy optimista. Si tengo que resumir los casi tres años de estar aquí, hablo a nombre mío y de mi esposa y de mi familia, estamos enamorados de Chile. Nos encantó vivir aquí. Sí había desafíos de trabajo para mí en diferentes aspectos, pero la solidaridad, el apoyo, las muestras de diferentes sectores de todo Chile, me han apoyado mucho. Y salgo de aquí con un sentimiento de agradecimiento al pueblo de Chile, del cual pasamos aquí tres años maravillosos. Y estoy esperando volver a visitar a Chile ya como turista en el próximo futuro.

¿Pese a las polémicas?

Este país de verdad es una maravilla. Y creo que Chile puede hacer un salto cualitativo. Es un país de los más avanzados en el continente y puede avanzar aún más. Tiene todos los ingredientes, tiene el sector privado fuerte, tiene la academia fuerte, tiene todo, tiene la gente para, además de la minería y de la agricultura, ser un líder regional en tecnología, en innovación. Y en esto la cooperación con Israel puede servir a los dos países.