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    Reo colombiano fugado en Copiapó registró cinco salidas previas y una falta que le hizo perder la salida sabatina

    Entre abril de 2025 y el 12 de junio de 2026 Néstor Quiñonez Hernández alcanzó a obtener cinco salidas temporales. Además, salió ocho veces producto del beneficio de salida sabatina, la que le fue revocada tras incumplimiento.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce

    Un amplio operativo fue el que desencadenó Néstor Quiñonez Hernández (21) en la zona Norte del país. El sujeto, que cumplía una condena de 10 años por homicidio, obtuvo permiso para asistir al bautizó de su hijo, pero no regresó.

    Dado que el delito lo cometió cuando era menor de edad, cumple la condena bajo internación en régimen cerrado, y tras su detención el pasado lunes 7, volvió a ingresar a ese mismo lugar.

    La situación desencadenó una nueva indagación por parte del Ministerio Público para identificar si hubo terceros que facilitaran que el condenado pudiera darse a la fuga, y una serie de cuestionamientos por parte de las autoridades.

    Los antecedentes del joven dan cuenta de que no era la primera vez que obtenía permiso para salir del encierro de manera temporal. En ocasiones anteriores, salvo una vez, cometió una falta y por ello perdió el beneficio que tenía para salir los días sábados del recinto.

    La primera vez que Quiñonez obtuvo un permiso fue en abril de 2025, a objeto de realizar trámites para regularizar su situación migratoria. En esa oportunidad, el centro solicitó al tribunal visar la autorización, pues debía trasladarse hasta Antofagasta, y ahí mantuvo vigilancia de efectivos de Gendarmería. En esa oportunidad, el juez Cristián Medina fue quien dio el permiso.

    Al mes siguiente, el 23 de mayo de 2025, el centro de internación le permitió la salida al condenado para que pudiese efectuar el reconocimiento de su hijo, trámite que pudo realizar bajo acompañamiento de funcionarios. El juez que autorizó fue Paulo Muñoz.

    El 11 de junio del mismo año, volvió a requerir permiso para realizar gestiones vinculadas con su hijo, y dado que se estima que el acompañamiento de la familia es un móvil determinante en los procesos de intervención, el centro le autorizó la salida sin acompañamiento de Gendarmería. Fue acompañado por funcionarios y quien visó la salida fue el juez Víctor Santana el 12 de junio de 2025.

    Por esa misma época, el 17 de julio de 2025, el centro de internación informó al tribunal, en ese entonces al juez Ubaldo Basoa, que se le había concedido al condenado el beneficio de salida sabatina, el que por reglamento se realiza sin custodia.

    Gracias a ese beneficio Quiñonez alcanzó a salir sólo un par de veces, ya que se le revocó el 8 de septiembre de 2025, sin que su defensa impugnara la decisión. El permiso le permitía salir entre las 10 y las 17 horas, pero en la última salida volvió al día siguiente, pasadas las 10 de la mañana del domingo, por cuenta propia.

    Esa falta, en todo caso, no se tomó en cuenta para las peticiones que vinieron después. El 26 de febrero de este año el centro informó al tribunal un nuevo permiso que se le concedió al condenado, el que fue autorizado el 28 del mismo mes por el magistrado Ubaldo Basoa.

    La última salida previó al bautizo desde el que no regresó, fue autorizada el 12 de junio. Ahí el centro había autorizado que saliera al cumpleaños de su hijo acompañado por efectivos de Gendarmería, aunque tras la presentación de una cautela por parte de su defensa, el magistrado Víctor Santana autorizó que saliera bajo custodia de funcionarios del mismo centro.

    Si bien tras la última autorización que obtuvo el condenado, el 25 de agosto, no regresó y debió ser aprehendido por la PDI, el tribunal fue el que autorizó que pudiera salir sin custodia de Gendarmería y sin uso de esposas, sino que solo acompañado de un número suficiente de funcionarios del centro.

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