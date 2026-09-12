Presidente defiende no realizar actividad oficial por el 11-S y oposición entrega señal de unidad

Los gritos se hacían escuchar. A las afueras de La Moneda, durante este viernes, centenares de personas se agruparon para reclamar por la decisión del Presidente José Antonio Kast de no realizar actividades especiales por el nuevo aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al gobierno de Salvador Allende.

Los manifestantes exigían a gritos que Kast los escuchara y que se pronunciara por el quiebre democrático. Sin embargo, el mandatario no estaba en Palacio, sino de gira en Los Ríos. Tal como él mismo adelantó, dedicó el día a trabajar en terreno, y no hizo pausas para conmemoraciones, como sí lo hicieron sus antecesores en el sillón presidencial.

De todas formas, este viernes Kast se refirió al hito en un punto de prensa. “Hoy día soy presidente de la República y tengo que velar y cuidar por aquellas políticas públicas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos. La historia no la podemos borrar, genera dolores, convicciones (...). Nosotros estamos (...) buscando enfrentar problemas que hoy día afectan a nuestros compatriotas, mirando hacia el futuro”, planteó.

Así, el mandatario se alejó del tono que tuvo en el pasado, en que abiertamente celebró el aniversario del golpe. “El 11 de septiembre de 1973 Chile escogió la libertad”, escribió en X en 2022.

Esa postura fue reforzada por otras autoridades gubernamentales. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, complementó que “nuestro deber es mirar los próximos 50 años y no tanto los 50 años que ya pasaron”.

El titular de Agricultura, Jaime Campos, dijo a Radio Biobío que “como gobierno, no tenemos nada que conmemorar de un modo especial (...). Si el gobierno del Presidente Kast ha hecho un llamado desde su inicio a la unidad nacional, nada que permita seguir dividiendo o polarizando más al país va a contar con el apoyo de este gobierno”.

Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Él, a diferencia de la mayoría de sus pares, tiene un pasado concertacionista: integró los gabinetes de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet. De hecho, al momento de ser anunciado como ministro, era militante del Partido Radical.

En los partidos de derecha sí tuvieron palabras en torno a la fecha. “Ese día 11 de septiembre de 1973 Chile eligió la libertad. Si hoy somos el país que somos, es gracias a quienes tuvieron la valentía de alzarse y detener la revolución marxista en nuestra patria”, publicó el diputado Cristián Araya, de republicanos, en X.

Los militantes del Partido Nacional Libertario, que no forman parte del oficialismo, actuaron en esa misma línea. Ellos anticiparon que “celebrarían” esta fecha y emprendieron una arremetida digital para resaltar el contexto en que se dio el golpe. Además, el presidente de esta colectividad, Johannes Kaiser, cuestionó la “falta” de identificación de osamentas de potenciales detenidos desaparecidos y pidió al gobierno de Kast dar urgencia a su proyecto que busca identificarlos.

Otros sectores del oficialismo se alejaron del tono de celebración de republicanos y libertarios. “Como país, tenemos el deber de aprender de nuestra historia y extraer de ella lecciones que siguen plenamente vigentes”, planteó la directiva de Evópoli, a través de una declaración pública.

El jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional, Diego Schalper, reconoció en Radio Infinita que “a mí, en lo personal, me pareció una buena oportunidad para haber hecho un acto reflexivo, de futuro, que pensara en cómo reflexionamos desde esa fecha en que nunca más se den las consecuencias y las circunstancias que llevaron al país al quiebre institucional que vivió una generación”.

En la UDI tampoco hubo intervenciones estruendosas. Sin embargo, la fonda de las Nuevas Generaciones de la colectividad, denominada “La derechona”, coincidió con el aniversario del golpe. La actividad se desarrollaba hasta el cierre de esta edición.

Como de costumbre, los partidos de izquierda vivieron su conmemoración. Hasta el monumento a Salvador Allende en la Plaza de la Constitución, frente a La Moneda, llegaron pasado el mediodía de este viernes los principales dirigentes de la oposición. Ahí realizaron una ceremonia de memoria y homenaje, y dejaron una ofrenda floral.

El acto estuvo marcado por las críticas hacia Kast y su administración. Por ejemplo, durante su discurso, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sostuvo que “los códigos que está usando el Presidente Kast hablan muy mal del presidente, lo empequeñecen mucho”. Esto en referencia a su decisión de no realizar actividades especiales por el aniversario del golpe.

“A él le tocaba otra conducta. Yo esperaba, por sobre mi diferencia abierta y evidente, que tuviera una mirada larga de que este país no termina mañana, que este país tiene mucha historia hacia adelante y que un hecho como el que estamos hoy día conmemorando no había ocurrido nunca en el país sobre 200 años de República en Chile”, añadió.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, también cuestionó la decisión del mandatario. “El presidente incumple con un deber del Estado, que es precisamente recordar una fecha que es un quiebre a la democracia”, sostuvo la senadora.

Al lugar también llegó el expresidente Gabriel Boric. “L a historia está escrita en el alma del pueblo de Chile, no la pueden borrar” , sostuvo, junto con destacar que “es algo que todos los días nos recuerda por qué estamos acá”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En esa línea, el expresidente indicó que “yo siempre les decía a los familiares de la agrupación de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos que sin ellos nosotros no estaríamos acá y que, por lo tanto, su lucha sigue vigente también en las nuevas generaciones”.

Así, señaló que “acá estamos conmemorando a un presidente que sacrificó su vida defendiendo la democracia, defendiendo las instituciones, defendiendo al pueblo de Chile para que no corriera más sangre”.

Además, remarcó que “ en esta conmemoración, por cierto, hay un dolor, un desgarro, pero también hay esperanza , y así me la tomo yo, y así es lo que les transmito también a las nuevas generaciones, que es importante jamás olvidar”.

Este nuevo aniversario del golpe de Estado también marcó la reaparición de la exsenadora Isabel Allende, quien se alejó de la primera línea política tras ser destituida del Senado como consecuencia de la fallida compraventa de la casa de su papá.

En una entrevista en el podcast que conduce José Antonio Viera-Gallo, Allende calificó a Kast como “un reconocido pinochetista” y afirmó que “es muy chocante que, por primera vez, nuestro país vive un 11 de septiembre en estas condiciones, no hay un gesto, sino una evasión. Como país, duele el retroceso”.

Por otro lado, la expresidenta Michelle Bachelet utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje en conmemoración por los 53 años del golpe de Estado.

Junto con señalar que la fecha está “profundamente marcada en la memoria de Chile”, también señaló la importancia de recordar y el defender siempre los derechos humanos.

“Mi pensamiento está con las víctimas de la dictadura y sus familias, y con quienes han trabajado incansablemente por la verdad, la justicia y la reparación”, sostuvo en la publicación.

Y añadió: “Recordar nuestra historia también debe ayudarnos a mirar hacia adelante: a cuidar la democracia, defender siempre los derechos humanos y fortalecer el diálogo, el respeto y la capacidad de encontrarnos, incluso, en nuestras diferencias”.