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    Minsal emite alerta alimentaria por presencia de Listeria en queso mantecoso laminado

    Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por este microorganismo a no consumirlos.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    El Ministerio de Salud ha emitido esta jornada una alerta alimentaria en un queso mantecoso laminado marca Matthei tras detectarse la presencia del Listeria.

    El poducto involucrado en esta alerta es el queso mantecoso laminado formato 250g marca Matthei, correspondiente al Lote 2262907 AM, fecha de elaboración 31-08-2026 y fecha de vencimiento 01-03-2027.

    Según detallaron, la muestra inicial del producto fue tomada en el marco del proceso de Vigilancia Nacional de Microbiología en Alimentos en la Región Metropolitana, y de acuerdo con los resultados de análisis del laboratorio de la Seremi, se detectó la presencia de Listeria.

    En este sentido, recomiendan a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta a no consumirlos.

    “La Autoridad Sanitaria se encuentra ejecutando y coordinando diversas medidas en el marco de esta alerta, entre las que destacan la notificación de la muestra no conforme al elaborador y la inspección a la instalación de elaboración, así como las gestiones para el retiro del producto del mercado”, detallaron en la alerta.

    En cuanto al microorganismo que afecta a ese lote en particular, desde le Minsal detallaron que la Listeria monocytogenes está presente en el ambiente y que puede contaminar los alimentos.

    La enfermedad se caracteriza generalmente por baja morbilidad y alta mortalidad en su forma invasiva, y se presenta con mayor riesgo en los grupos más vulnerables, quienes desarrollan con más frecuencia la forma invasiva de esta enfermedad:

    • Gestantes,
    • Recién Nacidos,
    • Pacientes con Enfermedades Crónicas e Inmunodeprimidos (Pacientes con Cáncer, Trasplantes de Órganos, Hemodiálisis o VIH)
    • Adultos Mayores.

    Las manifestaciones iniciales pueden parecerse a un cuadro febril leve y progresar a sepsis, meningitis o meningoencefalitis. En mujeres gestantes, puede provocar abortos, muertes fetales o enfermedades neonatales graves.

    En el caso de haber consumido alguno de los productos del lote afectado y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

    Más sobre:NacionalAlerta alimentariaqueso mantecoso laminadoMinisterio de SaludMinsal

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