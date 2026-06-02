“Son señales que demuestran liderazgo”: Diputados UDI respaldan decisión de Arrau de pedir la renuncia a subsecretarios de Seguridad

Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Eduardo Cretton y Jaime Coloma, destacaron la decisión del Ministro de Seguridad, Martín Arrau de solicitar la renuncia de los dos subsecretarios de su cartera.

Según sostuvo el diputado Eduardo Cretton, integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, “después de la cuenta pública queda claro que el gobierno ha retomado la agenda en materia de seguridad”, añadiendo que “para retomar la agenda en materia de seguridad, el ministro tiene que tener la libertad para poder hacer las evaluaciones de sus subsecretarios”.

Durante la mañana de este martes se conoció que el ministro de Seguridad le había solicitado la renuncia a Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, quienes estaban a cargo de las subsecretarías de Seguridad y de Prevención del Delito.

Cretton además sostuvo que “el nuevo ministro Martín Arrau estimó que esa evaluación del desempeño tanto de la subsecretaria de Prevención del Delito como el subsecretario de Seguridad Pública no habían sido de acuerdo a lo esperado y tiene toda la libertad para poder conformar su propio equipo”.

Por su parte, el diputado Jaime Coloma, también integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, expresó que “respaldo plenamente la decisión del ministro Martín Arrau”

De acuerdo a lo que mencionó, “esta decisión muestra a un ministro que está ordenando las prioridades, fortaleciendo a su equipo y preparando una propuesta robusta para el Congreso”.

“Estas son señales que demuestran liderazgo y la convicción de hacer todos los ajustes que sean necesarios para fortalecer la seguridad de todos los chilenos. Desde nuestro partido vamos a apoyar todo aquello que permita darle más eficacia, más coordinación y mejores resultados a nuestra política de seguridad”, añadió.