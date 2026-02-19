Quién es José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú que defendió el matrimonio infantil y fue expulsado del Colegio de Abogados

Con 60 votos a favor, el congresista de Perú Libre José María Balcázar se convirtió la noche de este miércoles en el nuevo presidente del Parlamento peruano y, por ende, en el mandatario del país latinoamericano hasta el 28 de julio, cuando asuma el nuevo jefe o jefa de Estado tras las elecciones previstas para el próximo 12 de abril.

Esto luego de que en una sesión extraordinaria, el Congreso de la República de Perú eligiera al congresista de izquierda y defensor del matrimonio infantil en lugar de Maricarmen Alva, la candidata de Acción Popular que superó una primera votación y compitió voto a voto con su colega de 83 años hasta que un segundo sufragio lo dio por ganador.

Sin embargo, fue el abogado octogenario quien asumió la presidencia peruana luego de que José Jerí fuera destituido este martes, tras las mociones de censura por reuniones que este último sostuvo con empresarios chinos y la contratación irregular de varias mujeres en su administración, entre otros cuestionamientos.

Pero rápidamente el triunfo de Balcázar, quien nació el 17 de enero de 1943 en Cajamarca, fue nublado por las polémicas que han sido parte de su carrera. Primero como abogado, ya que después de ser juez titular y más tarde vocal provisional en la Corte Suprema, vio cómo su carrera judicial culminó abruptamente tras un proceso disciplinario que derivó en su destitución por “inconducta funcional grave” .

Esto porque, como determinó en 2006 el Consejo Nacional de la Magistratura del Perú -la actual Junta Nacional de Justicia-, el nuevo presidente peruano, en compañía de otros magistrados, anuló una resolución firme, violando el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica. Posteriormente, intentó revertir la sanción en el Tribunal Constitucional, pero la demanda fue declarada infundada.

Un turbulento pasado en la Justicia al que también se suma su expulsión en 2022 desde el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), tras investigaciones por presunto uso indebido de dinero de los fondos de la institución. Misma entidad que este miércoles difundió un comunicado instando a que el congresista no fuera electo presidente del Congreso y, de a misma forma, del país.

“Cuando el señor Balcázar desempeñó el cargo de decano del ICAL se le imputaron cargos éticos, civiles y penales, tales como la apropiación de fondos de la institución, cambio de titularidad en las cuentas de distintas entidades financieras, querellas, defraudación de persona jurídica” , citó el texto.

A esto se suman sus polémicas en el ámbito parlamentario, en especial cuando obtuvo un fuerte rechazo al mostrar abiertamente su defensa al matrimonio infantil.

En ese momento, cuando en 2023 se abstuvo de votar el dictamen de la norma que prohíbe el matrimonio infantil, afirmó que las “relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer” , generando el repudio y la condena del Ministerio de la Mujer peruano.

Balcázar, durante la discusión, dijo que el matrimonio en Perú “se ha vuelto disfuncional, pues ya nadie se casa”. “Desde los 14 ya están embarazadas las chicas. ¿Con la ley queremos qué? ¿Prohibir a aquellas personas que resultan embarazadas siendo menores de edad? ¿Queremos impedir eso? Si los padres venden a las chicas en la selva”, declaró.

Además, Balcázar manifestó que “todo el mundo tiene relaciones. Profesores con alumnas, maestras con alumnos, entre alumnos también“, al tiempo que minimizó el riesgo de que una menor de edad violentada sexualmente se case con su agresor. Ante ello, señaló que esos casos son ”aislados" y “generalmente van a la cárcel”, desestimando la gravedad de la situación.