Perú amplía horario de votación hasta las 18:00 por retrasos en instalación de mesas

Los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciaron la ampliación excepcional del horario de votación en Perú, luego de que se registraran retrasos en la llegada de material electoral a diversas mesas del país.

La decisión fue adoptada debido a que, en varios locales, especialmente en distritos de Lima Sur, las mesas no pudieron instalarse a tiempo, generando inquietud entre los electores que desde temprano aguardaban para sufragar.

La medida establece que la apertura de mesas podrá realizarse hasta las 14.00 horas a nivel nacional, mientras que el cierre del proceso se extenderá hasta las 18.00 horas , con el objetivo de garantizar la participación ciudadana en una jornada marcada por contratiempos.

Según lo informado por las autoridades electorales, la ampliación del plazo busca evitar que miles de personas queden sin votar debido a las demoras registradas durante el día, resguardando así el derecho al sufragio frente a problemas logísticos que han afectado el normal desarrollo de las elecciones.