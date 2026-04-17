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    Corte de Apelaciones respalda a Wom en demanda contra Claro por competencia desleal

    El tribunal ratificó la resolución del 24° Juzgado Civil de Santiago, que en noviembre de 2025 acogió una demanda de Wom.

    Por 
    Patricia San Juan
    Corte de Apelaciones da la razón a Wom en demanda contra Claro por competencia desleal.

    La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la apelación presentada por Claro Chile y ratificó la resolución del 24° Juzgado Civil de Santiago, que en noviembre de 2025 acogió una demanda presentada por la compañía de telecomunicaciones Wom en contra de la empresa, acusando prácticas de competencia desleal.

    “Al examinar la naturaleza de la acción deducida y lo resuelto por la jueza a quo, se constata que la sentencia definitiva de 15 de noviembre de 2025, acogió la demanda por competencia desleal y ordenó, entre otras medidas, el cese inmediato de las conductas infractoras dolosas, consistentes en la suplantación de identidad de ejecutivos de su competidora, en la entrega de información falsa y en el uso de antecedentes comerciales de clientes de la demandante. Se desprende de las características de las conductas establecidas en la sentencia de primera instancia, que estas revisten especial gravedad y resultan manifiestamente lesivas a la libre competencia”, señala el fallo de la Corte de Apelaciones.

    Asimismo sostiene que Ley 20.169, que regula la competencia desleal, tiene por objeto proteger a competidores, consumidores y, en general, a cualquier persona afectada en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal. “Se desprende, pues, que bien jurídico protegido en este cuerpo normativo es la lealtad en el mercado y la protección general tanto de los competidores como de los consumidores. En este contexto normativo, la orden de cese de la conducta posee una naturaleza restitutoria del orden público económico alterado”, afirma.

    En este sentido el fallo indica que “si esta Corte accediera a lo solicitado por la recurrente y declarara que la apelación debe concederse en ambos efectos, se suspenderían los efectos de la orden de cese inmediato de las conductas desleales constatadas por el tribunal de primera instancia. Ello implicaría que, durante toda la pendencia de los recursos de apelación y casación, se podrían seguir ejecutando las prácticas que la sentencia ha calificado de ilícitas y dolosas, consolidando con ello un perjuicio continuo e irreversible en la desviación de clientela”.

    La demanda presentada por Wom en la justicia de primera instancia señaló que en 2023 identificó prácticas de parte de Claro “desleales e irregulares (...) que no solo perseguían desviar clientes de Wom hacia Claro Chile mediante artimañas, sino también, se han enmarcado en la suplantación y difamación de Wom, con la clara intención de erosionar la confianza de sus clientes en su parte”.

    En su fallo el juzgado sostuvo que Claro había incurrido en actos de competencia desleal en contra de la demandante y ordenó el cese inmediato de dichas conductas.

    Más sobre:TelecomunicacionesWomClaroCorte de Apelaciones

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