BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Wom gana demanda contra Claro por competencia desleal en primera instancia

    Desde Claro rechazaron el fallo del juzgado, y anunciaron que "apelaremos del fallo ante las instancias judiciales superiores a fin que reviertan esta resolución”.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Ambas compañías están enfrentadas tras una denuncia de competencia desleal. Foto referencial.

    El 24° Juzgado Civil de Santiago acogió la mañana de este lunes una demanda presentada por la compañía de telecomunicaciones Wom, en contra de Claro Chile, acusando prácticas de competencia desleal, en un proceso judicial iniciado en marzo del año pasado.

    La demanda presentada por Wom apuntó que durante 2023 la compañía identificó prácticas de parte de Claro “desleales e irregulares (...) que no solo perseguían desviar clientes de Wom hacia Claro Chile mediante artimañas, sino también, se han enmarcado en la suplantación y difamación de Wom, con la clara intención de erosionar la confianza de sus clientes en su parte", acusaba el documento.

    La resolución del juzgado declara: “Que se acoge, con costas, la demanda deducida en lo principal del escrito de 15 de marzo de 2024, ampliada el 11 de abril del mismo año, sólo en cuanto se declara que los actos cometidos por la demandada, a través de sus ejecutivos, suplantando la identidad de ejecutivos de Wom y con datos falsos, sirviéndose de información comercial de los clientes de Wom y contactando inmediatamente a dichos clientes, a nombre de Claro para ofrecerles mejores ofertas en relación a la información falsa entregada, constituye un acto de competencia desleal en contra de la demandante”.

    Por esto, ordenó a Claro el cese inmediato de dichas conductas, y apuntó a que Wom “tiene derecho a demandar en la etapa de ejecución del fallo o en juicio diverso los perjuicios derivados de los actos de competencia desleal, conforme la reserva planteada para discutir sobre la especie y monto de tales perjuicios”.

    La respuesta de Claro

    Claro, a través de un comunicado, expresó su descontento con la decisión del juzgado. “Rechazamos enfáticamente el contenido de la resolución del tribunal de primera instancia por cuanto ésta carece de un análisis jurídico riguroso y un estándar probatorio mínimo para arribar a su conclusión. En virtud de ello, apelaremos del fallo ante las instancias judiciales superiores a fin que reviertan esta resolución”, declaró.

    “Como empresa contamos con estándares estrictos de ética comercial, protocolos de relacionamiento con clientes y controles robustos que regulan la gestión de nuestros equipos comerciales. Estas directrices son obligatorias para todos nuestros colaboradores y se encuentran permanentemente auditadas al más alto estándar”, añadió la compañía.

    “En Claro reafirmamos nuestro compromiso con la competencia justa, la transparencia y el respeto irrestricto a la normativa”, concluyó.

    Más sobre:TelecomunicacionesWomClaroVTRCompetencia desleal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La maldición de la testera de la Cámara: todos sus integrantes perdieron su reelección

    Gobierno evita calificar desempeño de Jara en primera vuelta y desdramatiza críticas del Socialismo Democrático a Boric

    Millennials llegan al Senado: 6 de los 23 senadores electos tienen menos de 40 años

    Pese a esfuerzos del gobierno y el Servel, más de 500 colegios no lograron retomar clases este lunes tras la elección

    Trump da giro radical sobre publicación de archivos de Epstein en medio de revuelta de destacada voz del movimiento MAGA

    Ulloa fuera del Poder Judicial: exjuez deberá devolver departamento y auto fiscales

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    3.
    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    4.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    5.
    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Servicios

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026
    Chile

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    La maldición de la testera de la Cámara: todos sus integrantes perdieron su reelección

    Gobierno evita calificar desempeño de Jara en primera vuelta y desdramatiza críticas del Socialismo Democrático a Boric

    Wom gana demanda contra Claro por competencia desleal en primera instancia
    Negocios

    Wom gana demanda contra Claro por competencia desleal en primera instancia

    JP Morgan proyecta escenario pro-mercado con Kast, una mayor caída del dólar y analiza la “sorpresa” de Parisi

    FNE pide a la Corte Suprema ratificar primeras sentencias por interlocking dictadas por el TDLC

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania
    Tendencias

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania

    Qué es Proyecto Prometeo, la nueva apuesta de Jeff Bezos en Inteligencia Artificial

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    En vivo: Alemania y Eslovaquia luchan por la clasificación directa al Mundial
    El Deportivo

    En vivo: Alemania y Eslovaquia luchan por la clasificación directa al Mundial

    El reemplazante de Ribera: Audax Italiano confirma a su nuevo entrenador para la recta final de la Liga de Primera

    El DT de Perú anticipa el amistoso ante la Roja en Rusia: “Va a ser un partido característico de Eliminatorias”

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha
    Finde

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo
    Cultura y entretención

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

    Claudio Parra y Mario Mutis se confiesan: “No hay otros Jaivas ni los habrá”

    Albertina Carri, cineasta argentina: “El acto sexual en sí mismo es inenarrable, incluso para la cámara de cine”

    Trump da giro radical sobre publicación de archivos de Epstein en medio de revuelta de destacada voz del movimiento MAGA
    Mundo

    Trump da giro radical sobre publicación de archivos de Epstein en medio de revuelta de destacada voz del movimiento MAGA

    Cuatro veces “No”: las razones tras la primera derrota electoral de Noboa en Ecuador

    Michael Albertus: “Jara tendrá que intentar captar votos del centro, pero no creo que sea suficiente para superar a Kast”

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver
    Paula

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó