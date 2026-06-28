Lionel Messi no para de batir récords en el Mundial. Frente a Jordania, por ejemplo, volvió a marcar. De esa forma, incrementó en un gol la distancia que le saca al alemán Miroslav Klose, cuyo registro había derribado en la actual versión. Ahora suma 19 conquistas, tres más que el germano.

El tanto ante los asiáticos, además, le confiere otro honor: lo transforma en el primer futbolista que ha anotado en siete partidos consecutivos en el máximo torneo del balompié, una prueba absoluta de su inagotable vigencia, y un elemento más para quienes lo promueven como el mejor jugador de todos los tiempos.

“Has tenido un rendimiento increíble: Infantino vuelve a rendirse a los pies de Messi ante el nuevo récord de La Pulga

Infantino no esconde su admiración por el transandino. En rigor, nunca lo ha hecho. Ahora, menos. "¡Felicitaciones una vez más, @leomessi!“, exclama el dirigente, a través de su perfil oficial en Instagram. Agrega dos emojis: una bandera argentina y dos manos alzadas, en señal de aclamación.

El suizo detalla las razones de su nuevo reconocimiento. “Ahora batiste otro récord, ya que te has convertido en el primer jugador de la historia en marcar en siete partidos consecutivos de la Copa Mundial de la FIFA”, especifica.

Para el final de su intervención, se reserva una consideración especial respecto el desempeño que la figura del Inter Miami ha tenido en el actual certamen. "Has tenido un rendimiento increíble durante toda la fase de grupos y te deseo mucha suerte en las eliminatorias“, expresa, otra vez, acompañado de un emoji de sonrisa.