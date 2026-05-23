SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “El viaje pirata”: el obsequio que prepara Coquimbo Unido a Nacional de Uruguay para el duelo de Copa Libertadores

    El cuadro aurinegro, que ya está clasificado a los octavos de final del certamen continental, entregará un creativo regalo en su visita a Montevideo.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Coquimbo Unido visita a Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Coquimbo Unido finaliza la fase de grupos de la Copa Libertadores con un semblante distinto. El cuadro pirata pasó de ser uno de los equipos con menos cartel en el Grupo B a convertirse en el primer clasificado a los octavos de final, por encima de clubes con mayor tradición como Nacional de Uruguay y Universitario de Lima.

    El campeón del fútbol chileno ha jugado de igual a igual en importantes escenarios del continente, y el duelo de este martes no será la excepción: en Montevideo, a las 20.30 horas, visitará a un conjunto uruguayo que se jugará su última chance para meterse en la siguiente ronda.

    Con los deberes cumplidos, el elenco aurinegro se toma el partido en territorio charrúa como un hito especial. A raíz de la histórica clasificación a 8vos, los nortinos optaron por entregar un creativo regalo a su rival, que da cuenta de todo el sacrificio que realizaron para llegar hasta esta instancia.

    En las redes sociales del club se perciben los detalles del obsequio, que está inspirado en un mapa del tesoro clásico de la época de los piratas. “Una pieza única para un partido histórico. Un banderín único y diferente es el que representa el viaje pirata, aquella travesía que significa la Conmebol Libertadores. Un cuero único, grabado con láser que simboliza el mapa que surca el aurinegro internacional a través del continente. Este es nuestro banderín para el intercambio del día martes en Montevideo, Uruguay. ¡Fuerza y Coraje es la consigna!“, dice el inusual posteo.

    Tras este destacado gesto con el Bolso, Coquimbo planea dar un importante paso en su periplo por el continente. De obtener una victoria o, incluso, un empate, se asegurarán el primer puesto de la zona. En caso de un tropiezo en el estadio Parque Central, deben esperar para que Deportes Tolima no gane su duelo, en su visita a Universitario.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolCoquimbo UnidoNacional de UruguayCopa Libertadores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Emergencia química en Orange County, California: tanque vuelve a calentarse y sigue riesgo de explosión

    Formalizan a conductor de Tur Bus por accidente que dejó dos fallecidos en Ruta 5 frente a Teno

    Ataques a centros de tratamiento y muertes de voluntarios complican respuesta al brote de ébola en África

    Diputados ofician a Contraloría para indagar presuntas irregularidades en cifras de producción de Codelco en 2025

    Habla auxiliar de vuelo brasileño que fue agredido por chileno: “Él cometió tres crímenes contra mí que fueron atroces”

    Trump dice que EE.UU. está “mucho más cerca” de un acuerdo con Irán

    Lo más leído

    1.
    Otro golpe del Loco en Uruguay: Marcelo Bielsa borra a jugador clave de la Celeste para el Mundial 2026

    Otro golpe del Loco en Uruguay: Marcelo Bielsa borra a jugador clave de la Celeste para el Mundial 2026

    2.
    Conmebol castiga a Barcelona de Guayaquil por incumplir norma en el duelo ante la UC por la Copa Libertadores

    Conmebol castiga a Barcelona de Guayaquil por incumplir norma en el duelo ante la UC por la Copa Libertadores

    3.
    Histórico técnico del Betis no duda: “Estoy seguro de que Pellegrini puede hacer una magnífica labor en la selección chilena”

    Histórico técnico del Betis no duda: “Estoy seguro de que Pellegrini puede hacer una magnífica labor en la selección chilena”

    4.
    El Elche de Lucas Cepeda se juega la permanencia en un duelo directo contra Girona

    El Elche de Lucas Cepeda se juega la permanencia en un duelo directo contra Girona

    5.
    “Es el honor más grande que puedo recibir”: Manchester City anuncia histórico cambio como homenaje para Pep Guardiola

    “Es el honor más grande que puedo recibir”: Manchester City anuncia histórico cambio como homenaje para Pep Guardiola

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Athletic en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Athletic en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Sevilla en TV y streaming

    Formalizan a conductor de Tur Bus por accidente que dejó dos fallecidos en Ruta 5 frente a Teno
    Chile

    Formalizan a conductor de Tur Bus por accidente que dejó dos fallecidos en Ruta 5 frente a Teno

    Habla auxiliar de vuelo brasileño que fue agredido por chileno: “Él cometió tres crímenes contra mí que fueron atroces”

    Masivo despliegue de Carabineros culmina con 23 detenidos y 20 kilos de droga incautados durante la última semana

    Diputados ofician a Contraloría para indagar presuntas irregularidades en cifras de producción de Codelco en 2025
    Negocios

    Diputados ofician a Contraloría para indagar presuntas irregularidades en cifras de producción de Codelco en 2025

    Las propuestas que analiza Quiroz para reestructurar y ya no eliminar la franquicia tributaria del Sence

    Reputación corporativa: 65% evalúa positivamente a los grandes centros comerciales y solo 26% a los malls chinos

    Cómo el lugar en el que vivimos podría influir en nuestro envejecimiento, según una investigación
    Tendencias

    Cómo el lugar en el que vivimos podría influir en nuestro envejecimiento, según una investigación

    ¿Sirven realmente las plataformas vibratorias? Qué dice la ciencia sobre este entrenamiento

    Por qué cancelaron el late show de Stephen Colbert (y qué tuvo que ver Trump al respecto)

    El Elche de Cepeda y Dituro saca un punto que le vale mantener la categoría en la liga española
    El Deportivo

    El Elche de Cepeda y Dituro saca un punto que le vale mantener la categoría en la liga española

    “El viaje pirata”: el obsequio que prepara Coquimbo Unido a Nacional de Uruguay para el duelo de Copa Libertadores

    Repasa el empate que le permite al Elche de Lucas Cepeda permanecer en la máxima categoría española

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas
    Tecnología

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Alan Pauls: “Ahora mismo me preocupan menos los que escriben que los que leen”
    Cultura y entretención

    Alan Pauls: “Ahora mismo me preocupan menos los que escriben que los que leen”

    The Mandalorian and Grogu: Placer sin Culpa

    Amarga Navidad: el autorretrato en sepia de Pedro Almodóvar

    Emergencia química en Orange County, California: tanque vuelve a calentarse y sigue riesgo de explosión
    Mundo

    Emergencia química en Orange County, California: tanque vuelve a calentarse y sigue riesgo de explosión

    Ataques a centros de tratamiento y muertes de voluntarios complican respuesta al brote de ébola en África

    Trump dice que EE.UU. está “mucho más cerca” de un acuerdo con Irán

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar
    Paula

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes

    Datos Paula: más que libros para colorear