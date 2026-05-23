“El viaje pirata”: el obsequio que prepara Coquimbo Unido a Nacional de Uruguay para el duelo de Copa Libertadores

Coquimbo Unido finaliza la fase de grupos de la Copa Libertadores con un semblante distinto. El cuadro pirata pasó de ser uno de los equipos con menos cartel en el Grupo B a convertirse en el primer clasificado a los octavos de final, por encima de clubes con mayor tradición como Nacional de Uruguay y Universitario de Lima.

El campeón del fútbol chileno ha jugado de igual a igual en importantes escenarios del continente, y el duelo de este martes no será la excepción: en Montevideo, a las 20.30 horas, visitará a un conjunto uruguayo que se jugará su última chance para meterse en la siguiente ronda.

Con los deberes cumplidos, el elenco aurinegro se toma el partido en territorio charrúa como un hito especial. A raíz de la histórica clasificación a 8vos, los nortinos optaron por entregar un creativo regalo a su rival, que da cuenta de todo el sacrificio que realizaron para llegar hasta esta instancia.

En las redes sociales del club se perciben los detalles del obsequio, que está inspirado en un mapa del tesoro clásico de la época de los piratas. “Una pieza única para un partido histórico. Un banderín único y diferente es el que representa el viaje pirata, aquella travesía que significa la Conmebol Libertadores. Un cuero único, grabado con láser que simboliza el mapa que surca el aurinegro internacional a través del continente. Este es nuestro banderín para el intercambio del día martes en Montevideo, Uruguay. ¡Fuerza y Coraje es la consigna!“, dice el inusual posteo.

🏴‍☠️ UNA PIEZA ÚNICA PARA UN PARTIDO HISTÓRICO 💛🗺️🖤



Un banderín único y diferente es el que representa el viaje PIRATA, aquella travesía que significa la CONMEBOL Libertadores 🏆



Un cuero único, grabado con láser que simboliza el mapa que surca el AURINEGRO internacional a… pic.twitter.com/8gOowtzhby — Coquimbo Unido (@coquimbounido) May 23, 2026

Tras este destacado gesto con el Bolso, Coquimbo planea dar un importante paso en su periplo por el continente. De obtener una victoria o, incluso, un empate, se asegurarán el primer puesto de la zona. En caso de un tropiezo en el estadio Parque Central, deben esperar para que Deportes Tolima no gane su duelo, en su visita a Universitario.