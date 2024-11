Estalla otro conflicto en Quilín: la Segunda División se rebela contra la ANFP y decide emprender acciones legales

La ANFP enfrenta un nuevo conflicto. Uno más en el acontecido presente de la entidad que preside Pablo Milad. Esta vez es la Segunda División la que se rebela contra el máximo organismo del fútbol chileno y decide pasar al frente ante situaciones que ya no están dispuestos a tolerar. Es así que, mediante un comunicado, los 14 equipos de la categoría anuncian drásticas medidas.

La declaración consta de tres puntos. El primero de ellos trata sobre los problemas económicos que enfrentan debido a la nula ayuda de Quilín. “En reiteradas ocasiones hemos solicitado apoyo de carácter financiero de parte de la ANFP. Ello pues nos encontramos en una situación en que se nos exige cumplir con estrictas obligaciones, solamente para gozar del privilegio de participar del fútbol profesional chileno. En ese sentido, es importante recordar que el cumplimiento de los acuerdos salariales frente a los exiguos ingresos ha llevado, en los últimos tres años, a que los clubes que han descendido lo han hecho mayoritariamente por problemas administrativos por sobre sus resultados deportivos”, comienzan señalando.

“En lo financiero, debemos dejar establecido que los clubes que participan en Segunda División no reciben beneficio alguno por ser miembro de la ANFP y, sin embargo, tenemos las mismas obligaciones del resto de los clubes asociados. Sin duda, esta situación ha generado un freno en el interés de los clubes de seguir desarrollando el fútbol en sus comunidades. Como antecedente este año, con toda probabilidad, las pérdidas de la división superarán los $ 5.000 millones de pesos”, agregan.

Siguiendo esta misma línea, señalan que la gota que rebalsó el vaso fue lo ocurrido con los ingresos de la definición entre Melipilla y Concepción. “Que hace unos días se hiciera público que la ANFP decidió que la recaudación del partido más importante de nuestra competencia (a nuestro juicio por una interpretación tendenciosa de los estatutos) les pertenecía, nos obliga a tomar acciones concretas más allá del envío de cartas al directorio de la ANFP o sus comisiones, las que en más de una ocasión ni siquiera tienen respuesta”, lamentan.

“Debemos destacar que la Segunda División da trabajo al menos a unas 100 personas en labores técnicas y administrativas. Además, a más de 350 deportistas en su gran mayoría chilenos, representando éstos casi un tercio de los futbolistas profesionales en nuestro país”, complementan.

Voz y voto

Por otra parte hacen hincapié en que se debe solucionar una demanda histórica: el no poder participar en el Consejo de Presidentes y no tener derecho a voto en la aprobación de las bases de la competencia, que es determinada por los clubes de Primera y Primera B. “No nos parece que sea propio de una Asociación que -en sus diferentes canales de comunicación- manifiesta como sus objetivos lograr la diversidad; mantener el respeto y actuar bajo los conceptos de la no discriminación”, manifiestan.

Ante todas estas situaciones, la división completa decidió llevar a la Justicia a la máxima entidad del balompié nacional. “En consideración de lo descrito en los puntos anteriores y otros temas que generan lo que es una evidente diferencia frente a los restantes miembros de la ANFP, es que los abajo firmantes hemos convenido la contratación de los servicios del abogado señor Davor Harasic para iniciar acciones de carácter legal que permitan a nuestros clubes tener los mismos deberes y derechos del resto de los asociados a la ANFP”, sentencian.