SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Una vaca parda suiza llamada Veronika es capaz de utilizar herramientas de manera intencional y flexible, adaptándolas según la tarea que necesita realizar.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    A primera vista, la escena podría parecer anecdótica o incluso casual: una vaca rascándose con un objeto alargado.

    Sin embargo, una simple observación terminó convirtiéndose en un hallazgo científico que desafía ideas largamente instaladas sobre la inteligencia animal.

    El estudio se publicó en la revista Current Biology, donde se cuenta cómo una vaca parda suiza (Bos taurus) llamada Veronika es capaz de utilizar herramientas de manera intencional y flexible, adaptándolas según la tarea que necesita realizar.

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    El hallazgo, liderado por científicos de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, sugiere que las capacidades cognitivas del ganado han sido subestimadas.

    “Los hallazgos resaltan cómo las suposiciones sobre la inteligencia del ganado pueden reflejar lagunas en la observación en lugar de límites cognitivos genuinos”, señala la bióloga cognitiva Alice Auersperg, una de las autoras de la investigación.

    Durante gran parte de la historia científica moderna, el uso de herramientas fue considerado un rasgo casi exclusivo de los seres humanos.

    Con el tiempo, esa visión se fue ampliando: cuervos, orcas, primates e incluso algunos insectos han demostrado ser capaces de emplear objetos para alcanzar objetivos específicos.

    Aun así, las vacas rara vez han sido estudiadas desde una perspectiva cognitiva.

    Veronika no vive en un entorno convencional de producción ganadera.

    Es una vaca mascota y miembro de la familia del agricultor y panadero austríaco Witgar Wiegele, quien asegura haberla observado durante más de una década recogiendo palos para rascarse zonas difíciles de alcanzar.

    Ese comportamiento llamó la atención de Auersperg y de su colega Antonio Osuna-Mascaró tras ver un video del animal.

    “Cuando vi las imágenes, me quedó claro de inmediato que no fue accidental”, afirma Auersperg.

    “Este fue un ejemplo significativo del uso de herramientas en una especie que rara vez se considera desde una perspectiva cognitiva”, agregó.

    El experimento a Veronika

    Para comprobarlo, los investigadores diseñaron un experimento controlado.

    A Veronika se le entregó una escoba con dos extremos claramente diferenciados: cerdas rígidas de escoba por un lado y un mango liso por el otro.

    A lo largo de siete sesiones, 70 pruebas en total, la escoba fue presentada en distintas orientaciones.

    El resultado fue revelador. Veronika utilizó la herramienta 76 veces para rascarse, pero no siempre de la misma manera.

    Empleaba las cerdas para las zonas de piel más gruesa, como el lomo y los flancos, y el mango para áreas más sensibles, como el vientre, la ubre y el trasero.

    Además, ajustaba sus movimientos: más amplios y menos controlados con las cerdas, y más precisos con el mango.

    Qué concluyen los expertos

    “Dado que utiliza la herramienta en su propio cuerpo, esto representa una forma egocéntrica de uso de herramientas”, explica Osuna-Mascaró.

    Pese a las limitaciones físicas de manipular objetos con la boca, añade, la vaca logra anticipar el resultado de sus acciones y ajustar su agarre y movimientos en consecuencia.

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    La capacidad de usar una misma herramienta con múltiples propósitos es poco común en la naturaleza.

    Los investigadores señalan que, fuera de los humanos, solo los chimpancés han sido documentados de forma consistente haciéndolo. Aun así, creen que el caso de Veronika podría no ser una excepción.

    “Sospechamos que esta habilidad podría estar más extendida de lo que se documenta actualmente”, concluye Osuna-Mascaró.

    Lee también:

    Más sobre:VacaHerramientaVaca inteligenteInteligenciaAnimalesEstudioExperimentoCienciaInvestigaciónInteligencia animalTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Explosión de origen desconocido sacude edificio en ciudad portuaria de Irán

    Pase Cultural bajo lupa: Culturas presenta denuncia ante el CDE y futuro gobierno anticipa suspensión del beneficio

    Quién es Laura Dogu, la próxima jefa de la misión diplomática de EE.UU. en Venezuela que llega al país este sábado

    EE.UU. enfrenta nuevo cierre del Gobierno federal en medio de crisis por ICE

    Detienen a tres integrantes de banda que realizó “turbazo” en Las Condes: víctimas fueron golpeadas

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival de Las Condes 2026

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival de Las Condes 2026

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Colo Colo por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Colo Colo por la Liga de Primera

    Temblor hoy, sábado 31 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 31 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Pase Cultural bajo lupa: Culturas presenta denuncia ante el CDE y futuro gobierno anticipa suspensión del beneficio
    Chile

    Pase Cultural bajo lupa: Culturas presenta denuncia ante el CDE y futuro gobierno anticipa suspensión del beneficio

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival de Las Condes 2026

    Detienen a tres integrantes de banda que realizó “turbazo” en Las Condes: víctimas fueron golpeadas

    Natura saca cuentas alegres de la expansión de su red de tiendas: “Chile tenía vocación de ser un laboratorio global”
    Negocios

    Natura saca cuentas alegres de la expansión de su red de tiendas: “Chile tenía vocación de ser un laboratorio global”

    La frenética bitácora en Chile de Brandon Judd para blindar la inversión estadounidense

    Hacienda reconoce un déficit fiscal mucho mayor al previsto y anuncia ajuste de gastos

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta
    Tendencias

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Cómo aprovechar el Día de los Patrimonios al máximo con Google

    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas

    Elena Rybakina bate a Aryna Sabalenka y se corona como la nueva reina del Abierto de Australia
    El Deportivo

    Elena Rybakina bate a Aryna Sabalenka y se corona como la nueva reina del Abierto de Australia

    Diego Sánchez: “Caputto solo tiene que agregar un poco; si no perdemos desde abril es porque las cosas no están mal”

    Novak Djokovic va por el título en el Abierto de Australia y un récord de longevidad en Grand Slams

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose
    Cultura y entretención

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose

    Sam Raimi: “Ser repetitivo y hacer secuelas funciona para cierto tipo de películas, pero no para el terror”

    The Cardigans: “No descartamos grabar un nuevo disco, pero requiere compromiso”

    Explosión de origen desconocido sacude edificio en ciudad portuaria de Irán
    Mundo

    Explosión de origen desconocido sacude edificio en ciudad portuaria de Irán

    Quién es Laura Dogu, la próxima jefa de la misión diplomática de EE.UU. en Venezuela que llega al país este sábado

    EE.UU. enfrenta nuevo cierre del Gobierno federal en medio de crisis por ICE

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos
    Paula

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?