El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

A primera vista, la escena podría parecer anecdótica o incluso casual: una vaca rascándose con un objeto alargado.

Sin embargo, una simple observación terminó convirtiéndose en un hallazgo científico que desafía ideas largamente instaladas sobre la inteligencia animal.

El estudio se publicó en la revista Current Biology, donde se cuenta cómo una vaca parda suiza (Bos taurus) llamada Veronika es capaz de utilizar herramientas de manera intencional y flexible, adaptándolas según la tarea que necesita realizar .

El hallazgo, liderado por científicos de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, sugiere que las capacidades cognitivas del ganado han sido subestimadas.

“Los hallazgos resaltan cómo las suposiciones sobre la inteligencia del ganado pueden reflejar lagunas en la observación en lugar de límites cognitivos genuinos”, señala la bióloga cognitiva Alice Auersperg, una de las autoras de la investigación.

Durante gran parte de la historia científica moderna, el uso de herramientas fue considerado un rasgo casi exclusivo de los seres humanos.

Con el tiempo, esa visión se fue ampliando: cuervos, orcas, primates e incluso algunos insectos han demostrado ser capaces de emplear objetos para alcanzar objetivos específicos.

Aun así, las vacas rara vez han sido estudiadas desde una perspectiva cognitiva.

Veronika no vive en un entorno convencional de producción ganadera.

Es una vaca mascota y miembro de la familia del agricultor y panadero austríaco Witgar Wiegele, quien asegura haberla observado durante más de una década recogiendo palos para rascarse zonas difíciles de alcanzar.

Ese comportamiento llamó la atención de Auersperg y de su colega Antonio Osuna-Mascaró tras ver un video del animal.

“Cuando vi las imágenes, me quedó claro de inmediato que no fue accidental”, afirma Auersperg.

“Este fue un ejemplo significativo del uso de herramientas en una especie que rara vez se considera desde una perspectiva cognitiva” , agregó.

El experimento a Veronika

Para comprobarlo, los investigadores diseñaron un experimento controlado.

A Veronika se le entregó una escoba con dos extremos claramente diferenciados: cerdas rígidas de escoba por un lado y un mango liso por el otro.

A lo largo de siete sesiones, 70 pruebas en total, la escoba fue presentada en distintas orientaciones.

El resultado fue revelador. Veronika utilizó la herramienta 76 veces para rascarse, pero no siempre de la misma manera .

Empleaba las cerdas para las zonas de piel más gruesa, como el lomo y los flancos, y el mango para áreas más sensibles, como el vientre, la ubre y el trasero.

Además, ajustaba sus movimientos: más amplios y menos controlados con las cerdas, y más precisos con el mango.

Qué concluyen los expertos

“Dado que utiliza la herramienta en su propio cuerpo, esto representa una forma egocéntrica de uso de herramientas”, explica Osuna-Mascaró.

Pese a las limitaciones físicas de manipular objetos con la boca, añade, la vaca logra anticipar el resultado de sus acciones y ajustar su agarre y movimientos en consecuencia.

La capacidad de usar una misma herramienta con múltiples propósitos es poco común en la naturaleza.

Los investigadores señalan que, fuera de los humanos, solo los chimpancés han sido documentados de forma consistente haciéndolo. Aun así, creen que el caso de Veronika podría no ser una excepción.

“Sospechamos que esta habilidad podría estar más extendida de lo que se documenta actualmente”, concluye Osuna-Mascaró.