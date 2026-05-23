Crítica de discos: Fernando Ubiergo para la historia, Catalina y las Bordonas de Oro para el baile y Jesca Hoop otoñal

*No he dejado de pensar en ti - Catalina y las Bordonas de Oro

La fusión latinoamericana de Catalina y las Bordonas de Oro toma otra altura con su inmersión, sin complejos, en los ritmos bailables. Conocidos inicialmente como aplicados cultores del bolero, el proyecto muestra su plasticidad en No he dejado de pensar en ti, un adelanto de su próximo disco.

Si en el sencillo anterior, Fue una mentira, incursionaron en el merengue, con este lanzamiento presentan una lectura personal de la salsa. La entrada de los bronces marca sin ambigues el tono del tema. Luego, sigue el manual del género cuando la letra presenta de inmediato la historia, la de una hablante que mastica una ruptura amorosa, en la voz de una convincente y segura Catalina Plaza. “Tengo ganas de soñarte/Y que el sueño sea eterno”, canta en el estribillo. También está presente el mambo, habitual segmento instrumental en que se lucen los arreglos de bronces y la fina guitarra de Martín Silva (quien además hizo la producción musical junto a Tomás Pérez).

Hacia el final, la canción hace un guiño al soneo, la clásica estructura de pregunta-respuesta propia de la salsa. Un sencillo muy bien logrado que invita a la pista de baile (Felipe Retamal).

*50 años no es nada - Fernando Ubiergo

Desde que despuntara como un joven trovador vestido de blanco en la medianía de los 70, la carrera de Fernando Ubiergo merecía una compilación a su altura. En este vinilo doble se recorre su carrera desde las primeras grabaciones como Un velero en la botella hasta cortes de Tango 1420, el álbum de 2025 que tributa a la tradición tanguera.

Por supuesto, con ineludibles como El tiempo en las bastillas, la beatlesca Pasajero de la luz, Los ojos de Rodrigo, entre otros. El álbum también incluye rescates. Se puede escuchar Cuando agosto era 21, hasta ahora solo disponible en discos de Grandes éxitos acotados. También la primera grabación de Agualuna, realizada en el país en 1984, y que es diferente a la más conocida registrada por el sello Hispavox; una sorpresa, pues tiene un ritmo algo más acompasado y con presencia de los teclados de Francisco Aranda.

También se regrabó Yo pienso en ti, publicada originalmente por la mentada casa disquera española en 1982. Aunque se extrañan temas como Diosa del Sur, se trata de una colección de canciones que permite hacerse de una idea cabal del repertorio más esencial de una voz clave en la música chilena (Felipe Retamal).

*Long wave home - Jesca Hoop

De padres mormones y nacida en California, cuando Jesca Hoop tenía 16 años abandonó su fe, se mudó a una choza en Wyoming y más tarde se transformó en guía de supervivencia en Arizona. Durante dos meses debió aprender a hacer fuego por fricción y la experiencia le cambió la vida. Desde entonces pudo concretar muchas cosas a la vez: desde la creación de canciones, hasta trabajar como niñera de los hijos de Tom Waits.

Fue el cantautor estadounidense quien la ayudó a desarrollar su carrera y su particular personalidad que ha posibilidado que hoy tenga siete álbumes publicados. El último lleva por título Long wave home, que autoprodujo y grabó en diferentes estudios mientras viajaba en una furgoneta. De escencia dream folk, en esta placa Jesca Hoop despliega las armonías que aprendió en la iglesia junto a su familia y registros sencillos que adquieren cuerpo gracias a instrumentos de viento y campanas resonantes.

La narrativa versa sobre el amor, la fragilidad y el movimiento. Pero sobre todo aquí hay mucha autoreflexión y visiones sobre el cambio como algo inevitable. Un disco para un otoño frío como el actual (Alejandro Tapia).