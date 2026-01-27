SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    La procesión del PC por Jara: comisión política busca cita para abordar su permanencia en el partido

    En la comisión política del Partido Comunista proyectan conversar en las próximas semanas con la exabanderada presidencial, ante su decisión de dejar en suspenso si se mantendrá o no en la tienda en la que milita desde los 14 años. Esta idea ya ha generado incomodidad entre algunos dirigentes de la hoz y el martillo.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago 1 de enero 2025. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista participa junto a la ministra del trabajo Jeannette Jara, en el tradicional Caldillo de Congrio que el se ofrece a los y las trabajadoras de la prensa en turno. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En estado de alerta entró la dirección del Partido Comunista luego de que la excandidata presidencial Jeannette Jara planteó que está en reflexión sobre si mantener o no su militancia en la tienda en la que participa desde los 14 años.

    El asunto escaló hasta la comisión política de la colectividad, espacio de toma de decisiones que integra Jara, quien congeló su asistencia a dicha instancia. Desde este grupo aseguran que hubo personeros que le escribieron a la exministra del Trabajo para pedirle una conversación sobre su decisión.

    De momento no se ha concretado ningún encuentro y Jara, dicen en su entorno, está descansando por estos días, luego de casi nueve meses de campaña presidencial.

    Hasta ahora, tras la derrota ante José Antonio Kast, ella ha optado por tomar distancia de su colectividad.

    Jara abrió la puerta a la idea de renunciar a su militancia el pasado 15 de enero, en el marco de una actividad del Ministerio del Trabajo a la que fue invitada. Su anterior aparición pública fue en la inauguración de la Fiesta de los Abrazos, donde marcó una distancia política en la forma en cómo el PC más ortodoxo aborda las relaciones internacionales con dictaduras como Cuba o Venezuela, regímenes que ella ha cuestionado abiertamente.

    Tras esto, hacia fines de la semana pasada Bárbara Figueroa, secretaria general del PC, planteó en Desde la Redacción de La Tercera que “la reflexión es legítima en todo momento. Hemos vivido procesos donde hay compañeros que han dado muchas veces un paso al costado, otras veces que la reflexión ha significado su consolidación en la militancia. Por lo tanto, creo que hay que ser respetuosos de sus tiempos”.

    Es importante que quienes fuimos parte de ese comando y que somos compañeros de partido de Jeannette podamos tener ese diálogo con ella antes de pronunciarnos a través de los medios”, agregó la misma personera del comunismo.

    En el entorno de Jara transmiten que ella quedó muy molesta con dirigentes del partido más que con la misma colectividad. Los nombres que surgen en ese sentido son los del propio timonel del PC, Lautaro Carmona; el histórico dirigente Juan Andrés Lagos y el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue. A todos los llegó a emplazar en algún momento de su campaña presidencial y entre sus cercanos aseguran que “remaron para el otro lado”.

    Jeannette Jara con Lautaro Carmona

    Ese malestar que siente Jara con dichos dirigentes, según sus cercanos, es el mismo que tienen otras figuras de renovación del PC, como los ministros Camila Vallejo (Segegob), Jaime Gajardo (Justicia) y Nicolás Cataldo (Educación), quienes llegaron a enviar una carta a la dirección del partido, donde arremetieron contra Daniel Jadue por apuntar a los ministros de participar de una “persecución” en su contra ante el proceso judicial que hoy lo tiene con arresto domiciliario.

    El documento, dado a conocer por La Tercera, fue discutido entre personeros del PC, pero se proyecta que el tema sea abordado con mayor profundidad en el pleno del comité central que el partido prepara para marzo.

    El malestar en el PC

    Cuando Jara comentó por primera vez la idea de renunciar al PC lo hizo en periodo de campaña y como un compromiso a concretar en caso de que llegara a la Presidencia para mostrar amplitud política.

    Eso no pasó. Previo a la elección, La Tercera Domingo publicó que, pese a la eventual derrota, ella mantendría la idea de evaluar la renuncia a su colectividad, algo que transparentó por primera vez el pasado 15 de enero.

    Su insistencia en esta idea ha incomodado a diversos sectores del comunismo.

    Jeannette Jara y Carmen Hertz

    Por ejemplo, la diputada Carmen Hertz respondió a La Tercera que “Jeannette Jara, como miembro de la comisión política, debió haber informado de su ‘reflexión’ adecuadamente en las instancias partidarias antes que a la prensa, es lo habitual en la militancia de nuestro histórico partido. En mi calidad de miembro del comité central del Partido Comunista, desconozco en qué sigue el estado de reflexión”.

    7 AGOSTO 2024 DIPUTADA NATHALIE CASTILLO DURANTE COMISION. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La también diputada PC, Nathalie Castillo, agregó: “Hoy el partido tiene diversos desafíos con especial énfasis en cómo avanzar en un período administrado por la ultraderecha, la configuración de una oposición con el movimiento social y correlación de fuerzas en el Parlamento. Creo que ese es nuestro esfuerzo principal como colectividad”.

