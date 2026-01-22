Figueroa (PC) y conformación de gabinete de Kast: “Debemos tener un ojo alerta, porque si no, nos pasaríamos de cándidos“.

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, ahondó en la conformación del gabinete presentado por el presidente electo, José Antonio Kast, el martes y el rol que la futura oposición tomará a partir del 11 de marzo.

En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, la dirigente acotó que de momento solo se conocen los ministros y no el resto de los integrantes del futuro gobierno, por ende llamó a que los juicios sean equilibrados. Sin embargo, advirtió que "uno pudiera poner un ojo alerta respecto de la conformación de este gabinete, dado el alto nivel de vínculo que tienen muchos de quienes asumen como ministros y ministras, sobre todo y particularmente en áreas como economía, donde está un vicepresidente de la CPC como ministro".

En esa línea, manifestó que aunque aún resta conocer el equilibrio de fuerzas políticas en el gabinete, “no queda un asomo de duda, tras las valoraciones que se han hecho, de que aquí tenemos un bloque, un gran bloque de la derecha que va a estar muy comprometida con estas políticas y donde están también comprometidos con los intereses del gran empresariado". Luego, reiteró que “tenemos que tener un ojo alerta, porque si no lo tenemos, nos pasaríamos de cándidos“.

Respecto al rol de la futura oposición reflexionó “no se le puede pedir a la oposición, así como nunca se le pidió a quienes hoy día van a gobernar y que cuatro años estuvieron criticando persistentemente desde la nominación de los ministros hasta levantando fake news, o mentiras, lisa y llanamente, no se le puede pedir, entonces, ahora a la oposición, prudencia, cuidado. O sea, es legítimo que los partidos tengan reparos".

“Estaremos atentos y alertas a cuáles son las iniciativas que presenta el gobierno y estaremos muy alerta sobre todo a aquellas que pretenden generar retrocesos”, explicó.

Al ser consultada sobre si serán una oposición que se comportará como la que hubo al expresidente Sebastián Piñera, manifestó: “Seamos bien claros y terminemos de hacer este mito urbano. Aquí primero, nadie pretendió ni desestabilizar al gobierno de Sebastián Piñera ni que saliera”.

Santiago 20 de enero 2026. El Presidente electo, José Antonio Kast, realiza anuncio oficial del gabinete de ministros; en la comuna de Las Condes. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En cuanto al estado de las relaciones en el oficialismo, luego de que el Partido Socialista cancelara su participación en el oficialismo y las recriminaciones cruzadas por la Ley Nain Retamal, sostuvo: “Estamos en un estado normal que es de diálogo. Yo conversé con la presidenta del Partido Socialista por instrucción de nuestro presidente. Entonces hay una disposición permanente al diálogo, a encontrarnos. Yo no diría, no me atrevería al menos, hablar de un concepto de crisis, lo que no implica que no tengamos diálogos rígidos por momento”.

Figueroa también evitó ahondar en la carta que ministros comunistas hicieron llegar a la militancia para hacer ver su incomodidad con las críticas que les hizo el exalcalde Daniel Jadue, cuya militancia se encuentra suspendida por disposición del Servel al estar formalizado. “Ese es debate interno que nosotros no vamos a hacer ni nos parece correcto que se haga público”, comentó.

“Los debates internos de los partidos los damos donde corresponde y por lo tanto a nosotros nos parece que, más allá de lo imprudente de que se haya filtrado la información (...) que esos no son los canales por los cuales hacemos los debates”, cerró.

