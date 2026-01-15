“Jadue optó por ser oposición”: los párrafos de la carta de protesta que mandaron los ministros PC contra el exalcalde

“Nos dirigimos a ustedes porque creemos, con responsabilidad política y sentido de militancia, que toda situación tiene un límite, y que ese límite ha sido largamente sobrepasado”.

Así, comienza la carta que enviaron los ministros Camila Vallejo (Segegob), Jaime Gajardo (Justicia) y Nicolás Cataldo (Educación) a la dirección y tribunal supremo del Partido Comunista, donde militan, para reclamar por la constante ofensiva del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en contra de ellos.

El otrora abanderado presidencial de la tienda en 2021 -hoy fuera del partido por estar formalizado por el caso Farmacias Populares- se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno del Presidente Gabriel Boric y los personeros comunistas que integran la administración.

Días atrás, llegó a acusar que Vallejo y Gajardo fueron parte de lo que él acusa como una persecución en su contra, dardo que se transformó en la gota que rebalsó el vaso para los secretarios de Estado. Luego de eso, como publicó La Tercera, los ministros enviaron esta carta de protesta al PC.

“Daniel Jadue ha sostenido, durante años, declaraciones públicas reiteradas en contra del gobierno del cual somos parte y ahora más particularmente de los militantes que tenemos responsabilidades como ministras y ministros”, dice el segundo párrafo de la carta a la que tuvo acceso este medio.

Luego, siguió: “Sus últimas intervenciones no constituyen un hecho aislado, sino que vienen a reforzar una campaña persistente de deslegitimación política que ha buscado instalar dudas, sospechas y cuestionamientos personales, a lo cual se suman también graves cuestionamientos hacia el rol del PC en el gobierno”.

“La falta de fraternidad política, los ataques permanentes y, hoy, derechamente las calumnias, configuran una conducta que no busca contribuir a un debate político honesto ni a una discusión estratégica de ideas , sino que apunta sistemáticamente a desacreditar y dañar a quienes no comparten su posición o que simplemente por estar en roles de gobierno inmediatamente pasamos a ser considerados sus adversarios (incluso pareciera que nos considera enemigos)“, se agregó en la misiva.

Los tres ministros acusaron a Jadue de que “viola flagrantemente sus estatutos (del partido), pero además desconoce que, si estamos en roles de gobierno, es porque el partido así lo ha determinado”.

“Esta actitud no es nueva. Se arrastra desde antes de la asunción del gobierno y de sus ministras y ministros comunistas. Desde entonces, Daniel Jadue optó por ser oposición, nunca relevar nada positivo ni menos señalar alguna crítica constructiva, posicionándose de manera decidida como una oposición dañina para la unidad del progresismo y para la construcción de correlaciones de fuerza favorables a las transformaciones que nuestro pueblo demanda . Donde se requería unidad, ha promovido división. Donde correspondía respaldo político, o crítica fraterna ha habido ataque. Donde se necesitaba confianza, se ha sembrado duda", dice uno de los extractos de la carta.

En el documento también se apunta a Jadue de que, con su conducta, ha “arrastrado también a compañeros y compañeras del partido, quienes, alentados por Daniel Jadue, han desplegado ataques personales en redes sociales contra ministras y ministros comunistas, debilitando nuestra acción política fuera y dentro del Gobierno, dañando nuestra cohesión interna y exponiendo al partido a conflictos innecesarios y públicos”.

“Esta dinámica ha llevado al partido a orbitar de manera recurrente en torno a la figura de Daniel Jadue, configurando un liderazgo de carácter caudillista que solo ha generado división”, idea que fue muy comentada en la última Fiesta de los Abrazos, donde se instalaron puestos en favor del exalcalde, como uno que vendió “completos por Jadue” a $2.000.

En la carta, se agregó: “Sus recientes declaraciones ya sobrepasaron toda excusa posible, Daniel Jadue ha sostenido públicamente que está preso en este gobierno y que dos de los ministros comunistas que suscribimos habríamos sido parte de esta persecución en su contra, lo que pasa a ser abiertamente una injuria y calumnia inaceptable y una acusación que además de falsa, es extremadamente grave y dañina para las confianzas al interior del partido, para el mundo de izquierda y progresista y para el propio Gobierno . Junto con ello ha ofendido el rol del partido en el mundo social, en su trabajo parlamentario y ha querido ridiculizar las declaraciones y la coherencia de una de las ministras que suscribe esta carta en materia de política internacional". Esto último relacionado a los dichos de Vallejo por la crisis en Venezuela.

En el documento también se explicitó que “se tomó contacto con la dirección del partido para dar a conocer la gravedad de los hechos y que se solicitara a Daniel Jadue brindar disculpas públicas por las acusaciones falsas y calumniosas. Sin embargo, ello no ha ocurrido hasta la fecha y consideramos que la gravedad de los hechos no nos permite esperar más para poner en conocimiento formal estos antecedentes de los respectivos órganos de dirección".

“Solicitamos formalmente que el comité central y el Tribunal Supremo tome conocimiento de estos hechos y adopten las medidas disciplinarias que correspondan, conforme a los principios, estatutos y normas internas del Partido Comunista de Chile, resguardando la unidad, la fraternidad militante y el rol histórico del partido en el proceso de transformaciones que vive nuestro país", narró uno de los últimos párrafos.