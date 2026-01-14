SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    PC al rojo: Ministros Vallejo, Gajardo y Cataldo enfrentan a Jadue y envían carta de protesta al partido

    Los tres miembros del gabinete de Boric enviaron una misiva conjunta a la dirección que preside Lautaro Carmona pidiendo que el exalcalde se retracte de la acusación en que señaló que los ministros comunistas forman parte de una "persecución" judicial en su contra.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    Daniel Jadue supo convertirse en uno de los dolores de cabeza para el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Pero esta vez el hartazgo llegó a un momento bisagra para los ministros que militan en el Partido Comunista: Nicolás Cataldo (Educación), Camila Vallejo (Segegob) y Jaime Gajardo (Justicia).

    En particular para estos dos últimos, quienes fueron apuntados por el exalcalde de Recoleta por, según él, haber incidido en la situación judicial que hoy lo tiene formalizado por el caso Farmacias Populares.

    “Estoy preso en este gobierno con ministro de Justicia comunista, con ministra secretaria general comunista y todos saben que es todo un montaje. ¿Y ustedes creen que a alguien se le ha movido una pestaña dentro del mundo nuestro? No, porque son parte de la persecución”, acusó Jadue desde su residencia -donde está con arresto domiciliario-, en el marco del lanzamiento del libro “Revolución Social en Chile”.

    Santiago, 28 de Julio 2023. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refiere a su situacion judicial en el caso del diferendo comercial con la empresa Best Quality, en la cual no fue formalizado el dia jueves 27 de julio, tal como se informo en algunos medios de comunicacion. Además, realiza un anuncio sobre el agobio docente en las escuelas y liceos municipales. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La acusación colmó la paciencia de los ministros PC, ante la crítica de quien fuera el abanderado presidencial del partido en 2021, quien hoy no es militante de la colectividad, puesto que, legalmente, al estar formalizado (cohecho, estafa, fraude al fisco y delito concursal) se le quitan dichos derechos políticos.

    Ante la acusación, Vallejo, Gajardo y Cataldo (aunque este último no ha sido aludido directamente) decidieron tomar cartas en el asunto y en un grupo de WhatsApp que comparten surgió la idea de redactar una misiva dirigida a la dirección del partido, donde apuntan a que Jadue tiene que retractarse de sus acusaciones. Esta fue enviada a fines de la semana pasada y se espera que el tema sea abordado en la próxima sesión de la comisión política, este jueves a las 15.00 horas.

    La idea, al mismo tiempo, es dejar constancia del fuerte malestar que existe entre los ministros PC con Jadue, motivo que también empujó a enviar la carta con la dirección que lidera el presidente de la tienda, Lautaro Carmona, y la secretaria general, Bárbara Figueroa.

    En el documento no se considera ninguna solicitud de castigo para Jadue, justamente porque el exalcalde ya no es militante de la colectividad al estar formalizado en el marco del caso Farmacias Populares.

    Públicamente el ministro Gajardo ya había tomado distancia de la acusación de Jadue: “Los ministros de Estado tenemos una prohibición expresa de abocarnos o de intervenir en causas pendientes. Las investigaciones se hacen por organismos independientes, no se hacen bajo ninguna circunstancia con intenciones políticas. (...) Bajo ninguna circunstancia las declaraciones que ha realizado el exalcalde tienen asidero en la realidad”.

    Dentro del PC, en el sector donde convergen los tres ministros, consideran que Jadue se ha convertido en un problema desde su derrota en la primaria de 2021 contra Boric, por lo que entienden que su actitud no es un hecho aislado.

    Mundos opuestos en el PC

    Los tres ministros PC y Jadue, en la interna del partido, están en bandos completamente opuestos. Hasta dejar su militancia, el exalcalde representó al sector más duro del comunismo, mismo mundo donde hoy conviven figuras históricas como Lautaro Carmona y Juan Andrés Lagos.

    Vallejo, Gajardo y Cataldo, en tanto, han moderado sus posiciones al punto de ponerse detrás de los dichos de Boric en torno a que Cuba es una dictadura, una de las líneas rojas del comunismo en su historia. Los tres secretarios de Estado, además, se articularon a inicios de marzo del año pasado en favor de la entonces ministra del Trabajo, Jeannette Jara, para que sea ella la candidata presidencial del PC en las primarias y no Jadue.

    La opción de Jara finalmente se terminó imponiendo y Jadue provocó ruidos durante la campaña, como cuando se burló de Carolina Tohá, la aspirante derrotada en las primarias y militante del PPD. Más allá de eso, el exalcalde no protagonizó grandes polémicas y solo cuestionó en duros términos la cruzada electoral en el comité central que organizó el PC para analizar la derrota de la exministra del Trabajo.

    La nueva diferenciación entre los mundos opuestos del PC llegó en momentos en que el oficialismo está discutiendo el tipo de oposición que serán con la administración entrante de José Antonio Kast y las políticas de alianzas que seguirán a partir de marzo de este año.

    En ese mismo contexto, Jadue ya protagonizó otros dardos contra personeros PC del Ejecutivo de Boric. En particular apuntó a Camila Vallejo, de quien declaró que en algún momento fue cercana a él: “Llega a dar risa. Hoy día yo escuchaba una declaración de una ministra que alguna vez fue cercana, que decía que lo que había pasado en Venezuela le podía pasar a ellos que estaban en el gobierno”.

    Consultado sobre los dichos de Jadue contra los ministros, esta mañana el presidente del PC, Lautaro Carmona, dijo que “no es ni el lenguaje ni la forma que yo uso o que la dirección del partido... Si tiene derecho o no, sí, pero hay espacios para decirlo, hay dinámicas, entonces espero que eso aconche”.

