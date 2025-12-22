SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Con Jadue y sin Jara: el fin de semana de cuchillos largos en el PC tras la derrota presidencial

    Este sábado y domingo, el partido realizó su comité central para analizar los resultados de la elección en la que la exministra perdió de manera holgada ante José Antonio Kast. El informe leído en la CUT fue interpretado como crítico con algunos aspectos de la campaña, pero fue aprobado de manera unánime.

    David TralmaPor 
    Santiago 6 de Julio 2025. La candidata presidencial de la centroizquierda, Jeannette Jara, asiste al aniversario de los 113 años del Partido Comunista de Chile en el Teatro Caupolican Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El pleno del comité central del Partido Comunista (PC) guardó silencio este sábado para escuchar a su presidente, Lautaro Carmona, quien leyó un crítico informe sobre los resultados de la campaña presidencial que lideró Jeannette Jara (PC).

    El documento fue aprobado de forma unánime y emanó de la comisión política de la colectividad, que integran las 18 figuras más influyentes del partido, como Carmona, Bárbara Figueroa, Camila Vallejo, Juan Andrés Lagos, Karol Cariola, Daniel Núñez y la misma Jeannette Jara.

    Dentro del informe se cuestionó algunos aspectos de la campaña presidencial y la derrota ante Kast, aunque sin personalizar en ninguna figura particular.

    Por ejemplo, se reforzó que el PC dejó de tener las riendas de la campaña luego de las primarias presidenciales del oficialismo, lo que derivó en que la conducción pasara a estar en manos de figuras más vinculadas al entorno de la candidata. Esto, pese a la mantención de figuras claves del comunismo dentro del comando, como Daniel Núñez, Bárabara Figueroa, Pablo Monje y Javier Albornoz.

    En todo caso, algunos comunistas lo plantearon como una constatación de hechos más que una crítica.

    En el comité central también hubo voces contrarias a que se incluyera en la conducción del comando a figuras sin tanta experiencia política. Si bien no se personificó, en la tienda interpretaron que fue una referencia a Darío Quiroga.

    El diseño de la primera vuelta también fue puesto sobre la mesa por algunos presentes. Esta crítica fue más direccionada a Quiroga, encargado de ese diseño, aunque nuevamente no se le mencionó.

    Los cuestionamientos en ningún caso aludieron a Jara, quien no estuvo presente en ninguno de los dos días que se extendió el pleno del comité central, así como tampoco estuvo el jueves en la sesión de la comisión política. De hecho, se definió que, al mencionarla, solo se hiciera referencia a los agradecimientos del partido por su disposición para encabezar la carrera presidencial que terminó con José Antonio Kast como Presidente electo.

    El texto leído por Carmona se aprobó sin grandes discusiones ni resistencia de los PC que participaron de la campaña. El senador Daniel Núñez, jefe de estrategia en el balotaje, de hecho, tampoco estuvo presente, lo mismo que la ministra Camila Vallejo.

    El protagonismo de Jadue

    Tras la lectura del informe de la comisión política, los comunistas se dividieron en distintas comisiones durante el sábado. Los equipos de trabajo se repartieron en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), donde pudieron debatir sobre el documento y aportar con ideas propias.

    En uno de ellos estuvo el ministro de Justicia, Jaime Gajardo; con el histórico dirigente Juan Andrés Lagos; el administrador electoral de la campaña de Jara, Pablo Monje, entre otros. Un segundo grupo estuvo Bárbara Figueroa y Hugo Gutiérrez. Lautaro Carmona, Daniela Serrano, Claudio de Negri, Karen Araya y Patricio Palma formaron parte de un tercer núcleo.

    En un último grupo estuvieron Boris Barrera, Bárbara Sepúlveda, Soledad Concha, Julia Uquieta, Lorena Pizarro, Fernando Carmona y Marcos Barraza, según se ve en las fotos compartidas por el partido. Ahí también estuvo, de forma telemática, el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue, quien se robó las miradas de la instancia al mantener el mismo tono crítico con la campaña que empleó, días atrás, en su programa “Sin Maquillaje”.

    Servel confirma que Daniel Jadue ya no pertenece al Partido Comunista. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Jadue, según confirman los presentes, reiteró que hubo un maltrato en la campaña al presidente del partido, Lautaro Carmona, y que el gobierno de Gabriel Boric también tiene gran parte de la responsabilidad en la derrota ante Kast. A Jara, eso sí, no la cuestionó.

    En la instancia no hubo ánimo de peleas, por lo que las críticas de Jadue no fueron replicadas. Ni siquiera su histórica jefa de gabinete, Soledad Concha, tuvo que reforzar los dichos del exalcalde. De hecho, ella dedicó parte de su intervención a cuestionar el manejo mediático del caso judicial que hoy tiene al otrora presidenciable del PC con arresto domiciliario.

