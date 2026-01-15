SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    En medio de crisis oficialista: Jeannette Jara anuncia que está en reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista

    “Desde abril del año pasado, que salí a la primaria, además, quedé sin militancia activa, no he concurrido a ninguna actividad partidaria, y estoy reflexionando al respecto”, dijo la exministra del Trabajo.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    Jeannette Jara, exministra del Trabajo. Foto: Luis Quinteros/Aton Chile. LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    La exministra del Trabajo y excandidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, anunció que se encuentra en reflexión respeto a su militancia en el Partido Comunista (PC).

    La contendora del presidente electo José Antonio Kast en la elección de diciembre abordó su estadía en la colectividad del martillo y la hoz tras su participación en la firma del decreto del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo.

    Jara comentó su permanencia en la tienda liderada por Lautaro Carmona de manera espontánea, mientras se refería a la carta que los ministros Camila Vallejo (Segegob), Jaime Gajardo (Justicia) y Nicolás Cataldo (Educación) enviaron a la dirección del Partido Comunista -en el que los tres militan-, donde apuntan a que el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (ex-PC), tiene que retractarse de sus acusaciones hacia los dos primeros. Los acusó de incidir en la situación judicial que hoy lo tiene formalizado por el caso Farmacias Populares.

    “Nunca ha sido fácil (la relación con Jadue), desde abril del año pasado, que salí a la primaria, además, quedé sin militancia activa, no he concurrido a ninguna actividad partidaria, y estoy reflexionando al respecto”, dijo.

    Al ser inquirida si la reflexión era sobre su militancia, retrucó: “Sí, entre otras cosas, de varias en realidad, de lo que fue el proceso, de lo que viene para la izquierda chilena, la reconstrucción de una centroizquierda poderosa, el progresismo, cómo la contingencia a veces se come mediáticamente los asuntos que son de más largo plazo, más estratégicos para el país”.

    Jara, además, apuntó a la actual crisis que afecta al oficialismo, a menos de dos meses del término del gobierno del Presidente Gabriel Boric, luego de las recriminaciones cruzadas por la Ley Nain-Retamal tras el fallo que absolvió al excarabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica.

    El fallo provocó que dirigentes comunistas y frenteamplistas destacaran públicamente que ellos no estuvieron disponibles para aprobar el artículo sobre legítima defensa, pese a que se trataba de una iniciativa del Ejecutivo. “Esta fue una ley impulsada y respaldada por el gobierno encabezado por el FA”, respondieron los diputados PS, tienda que congeló su participación en la alianza.

    “Yo entiendo que muchas veces hay diferencias, he visto lo que ha pasado en los últimos días, y a todas las partes por lo menos lo que yo les propondría es actuar con más mesura, porque creo que ya las posiciones se expresaron”, dijo.

    La militancia de Jara ha sido materia de discusión desde que se convirtió en carta presidencial para competir en la pasada elección.

    A inicios de noviembre, de hecho, la extitular del Trabajo se planteó renunciar al PC, colectividad a la que está ligada desde los 14 años, si se llegaba a La Moneda. Pese a que eso no sucedió, ahora se mantiene en reflexión de hacerlo.

