Ministros de Boric buscarán refugio en la academia.

El 5 de enero, el exministro de Energía Diego Pardow (FA) regresó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Allí retomó su cátedra de Derecho Económico, tras abandonar el gabinete del Presidente Gabriel Boric, en el marco de la crisis por el error de las tarifas eléctricas y luego de haber sorteado una acusación constitucional impulsada por la oposición que amenazó con impedirle volver a esa casa de estudios por cinco años.

Al igual que Pardow, al menos otros siete secretarios de Estado planifican refugiarse en la academia luego de que el mandatario le entregue la banda presidencial a José Antonio Kast el próximo 11 de marzo.

La Tercera consultó a los 24 ministros del gobierno sobre sus planes a futuro, luego de que termine la administración del Presidente Boric. El leit motiv de las autoridades de gobierno es que se gobierna hasta el último día. Sin embargo, son varios los que ya tienen trazados sus primeros pasos fuera del Ejecutivo.

Algunos buscarán tomarse un descanso para pasar tiempo con sus familias y otros ya están pensando en desempolvar sus libros y apuntes para regresar al aula tal como lo hacían antes de que el presidente los invitara a formar parte de su gabinete, que solo cuenta con cinco sobrevivientes del elenco original de 2022: Camila Vallejo (Segegob), Antonia Orellana (Mujer), Carlos Montes (Vivienda), Maisa Rojas (Medio Ambiente) y Juan Carlos Muñoz (Transportes).

Los dos últimos ya tienen claro que vuelven a la academia. Rojas volverá a hacer clases, como profesora titular, en el Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, mientras que Muñoz retornará a sus funciones como docente titular de la Universidad Católica, en el Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística.

El titular de Hacienda, Nicolás Grau (FA), también tiene contemplado regresar al mundo académico y de las investigaciones, aunque aún no se tiene claro el detalle. Él llegó en marzo de 2022 al Ministerio de Economía y previo a eso se desempeñó como titular de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile.

El canciller Alberto van Klaveren también tiene una larga trayectoria como profesor que planea retomar. Su plan contempla volver a hacer sus clases de Derecho Internacional en la U. de Chile y a impartir sus cursos en el Instituto de Estudios Internacionales, mismas funciones que ejerció previo a su arribo al Ejecutivo, en reemplazo de Antonia Urrejola.

Los ministros Aldo Valle, de Ciencias, y Ximena Aguilera, de Salud, también retornarán a la docencia. El primero, exconsejero constitucional, retomará sus clases de Derecho, para alumnos de primer y tercer año, en la Universidad de Valparaíso, donde fue rector, mientras que la secretaria de Estado volverá a sus funciones en la Universidad del Desarrollo, lo que complementará con consultorías para organismos internacionales.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, seguirá el mismo camino. Él, sin embargo, nunca dejó de hacer clases de Derecho Administrativo en la U. de Chile. Tras el 11 de marzo, también retornará a su estudio de abogados.

El nombre de Cordero también asoma como favorito para aterrizar en el Consejo de Defensa del Estado en la vacante de Jaime Varela. Sin embargo, en su entorno evitan referirse a esa opción, que está amarrada a la decisión del Presidente Boric de nominarlo antes de que termine su mandato.

El plan del ministro Carlos Montes (79), el más longevo del gabinete, también está asociado a la academia. El exsenador socialista, sin embargo, no espera sumarse a una universidad como profesor, sino que busca dedicarse a la formación de dirigentes sociales.

El caso del biministro de Economía y Energía, Álvaro García, es similar al de Cordero, pues él retornará a la consultora que fundó, Colaboración Estratégica, donde llegó a trabajar junto a la exministra Carolina Tohá.

¿Y el comité político?

Fuera del ministro Grau que vuelve a la academia, los integrantes del comité político de Boric también tienen decisiones tomadas sobre su futuro inmediato.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien hoy está a cargo del proceso de cambio de mando, después del 11 de marzo tiene previsto viajar un mes completo a Argentina y Australia para visitar a sus hijos. Al interior del Partido Socialista hay expectativas sobre los planes posteriores del extimonel, ya que está por definirse el rol de la colectividad en la nueva oposición.

La ministra de la Segpres, Macarena Lobos, también se tomará unas vacaciones con sus padres y hermana. Las opciones laborales de la abogada están abiertas, aunque en el gobierno reconocen que una de sus opciones es seguir vinculada al Congreso.

Camila Vallejo, en tanto, se dedicará a buscar trabajo y aprovechar de compartir con su familia, pues en la etapa final del gobierno volvió a ser madre. Antes de llegar al gobierno fue diputada y uno de los pilares de Boric en la campaña. Si algo tiene claro es que desea asumir un rol en segunda línea.

La titular de la Mujer, Antonia Orellana, es la única que ha asomado como una figura que se pueda proyectar en la política partidista. Ella es militante y uno de los rostros del FA, partido donde su sector, De Cordillera a Mar (DCAM), podría buscar retornar a la presidencia de la tienda a mediados de año. Antes del gobierno, ella ya era una militante activa.

Orellana, en todo caso, aún no decide qué hacer. En esa misma posición están otros nueve ministros, como Adriana Delpiano, de Defensa; Jaime Gajardo, Justicia; Giorgio Boccardo, de Trabajo; Nicolás Cataldo, Educación, quien ha recibido ofertas del mundo privado y público; Jessica López, de Obras Públicas; Carolina Arredondo, de Culturas, quien ha transmitido que le gustaría volver a la actuación; Javiera Toro, de Desarrollo Social; Ignacia Fernández, de Agricultura, y Francisco Figueroa, de Bienes Nacionales.

Por último, la ministra Aurora Williams (Minería) también ha planteado su deseo de tomar un descanso en su natal Antofagasta, y Jaime Pizarro (Deportes) ha dicho que le gustaría seguir ligado a los deportes.