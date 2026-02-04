Ante la hostilidad comunista: socialistas invitan a Jeannette Jara a militar en el PS si decide abandonar el PC

En el Partido Socialista (PS) eran conscientes de que la relación entre Jeannette Jara y la colectividad en que ella milita desde los 14 años, el Partido Comunista (PC), no pasaba por el mejor momento. Pero no esperaban que desde sus filas dieran un golpe tan duro a quien hasta hace solo semanas fue la candidata presidencial de toda la izquierda.

El lunes por la noche, en el programa de streaming Barbarroja, dos importantes dirigentes del PC, Juan Andrés Lagos (de la comisión política) y Hugo Gutiérrez (del comité central), abordaron la situación que enfrenta Cuba. En ese contexto, este último dijo que “en este partido no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura. Y si alguien lo cree, esa persona no puede estar en este partido”.

Los dichos sorprendieron en el PS, en consideración de que Jara ha sido explícita es decir que tiene dudas sobre permanecer en las filas del PC. Durante su campaña presidencial, evidenció grandes diferencias con su partido. La mayor de ellas: la postura respecto a Cuba. “Claramente no es una democracia”, dijo ella en TVN.

La incomodidad que Jara ha evidenciado en el PC ha abierto una conversación informal en el PS, sobre que el desembarco natural de la exministra, si es que decide dar un paso al costado, sería en París 873. No sería la primera vez que algo así ocurre. Entre socialistas comentan que se podría dar un éxodo similar al ocurrido en los años 90, protagonizado por dirigentes como Fanny Pollarolo y Luis Guastavino.

“Los liderazgos como el de Jeannette Jara son súper importantes en el arco de la centroizquierda y el progresismo chileno. El PS siempre ha sido una casa amplia de izquierdas, que ha tenido como tarea acoger y fortalecer esos liderazgos. Independiente de dónde esté Jeannette, ella debe seguir aportando a la política. Fue una buena candidata, tiene una trayectoria que la valida y, por lo mismo, es importante que ella siga vigente. Si es en el PS, bienvenida sea”, dijo la alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta socialista, Karina Delfino.

Karina Delfino y Jeannette Jara.

El también vicepresidente PS Bastián Jul, quien además integró el comando de Jara, afirmó que “liderazgos nacionales y locales que reconozcan la democracia, la justicia social y el respeto irrestricto a los derechos humanos, siempre serán bienvenidos a la gran casa de la izquierda chilena”.

Por otro lado, Jul sostuvo que “las declaraciones de dirigentes del PC son preocupantes, contraponiéndose a las ideas democráticas del resto de las fuerzas progresistas de nuestro país”.

Bastián Jul y Jeannette Jara.

Jorge Millaquén, quien fue jefe de gabinete de Jara durante su campaña y también en el Ministerio del Trabajo, dijo a este medio que ella “en este momento está en un proceso de empezar a proyectar su vida laboral y académica, de cómo se articula para mantener esta alianza de la izquierda y el progresismo, para tener una oposición que sea clara y que defienda lo que se hizo en los últimos gobiernos y, principalmente, lo que hicimos en el ministerio. Está en un período de reflexión todo este 2026 sobre su futuro político, si se mantiene en el PC o da un paso al costado. Tomará una decisión madurada, conversada con su entorno”.

Respecto a una eventual llegada al PS, Millaquén afirmó que Jara “tiene muy buenos lazos con el partido, eso se vio en la campaña, en que Paulina Vodanovic asumió la jefatura de la campaña. Obviamente en el PS siempre las puertas están abiertas para todo quienes quieran sumarse a este proyecto”.

Jeannette Jara y su jefe de gabinete, Jorge Millaquén.

Consultado sobre si hay espacio en el PS para ella en caso de que decida renunciar, el diputado Manouchehri respondió: “No nos corresponde interferir en los procesos internos de otro partido. Los respetamos plenamente”. Dicho eso, reconoció que “el PS es una casa amplia de la izquierda democrática, y todo liderazgo que comparta nuestros valores y nuestro compromiso con la democracia y la justicia social siempre encontrará aquí un espacio para aportar y construir”.

Daniel Manouchehri y Jeannette Jara.

El diputado electo César Valenzuela, por su parte, planteó que “hay un sector del PC que no le bastó con boicotear la campaña de Jara, ahora quieren anularla”. Aunque enfatizó que el partido en que ella milite es su decisión, sugirió que “Jara en el PS siempre va a encontrar amigos”.

César Valenzuela y Jeannette Jara

“Jara posee atributos que la llevaron a ser candidata presidencial. Su paso como subsecretaria y ministra dejó grandes huellas. En lo personal, yo estaría feliz de que ella se pudiera integrar al PS si lo quisiera. Tengo una gran admiración por ella, por el trabajo y por la sencillez que demuestra permanentemente”, sostuvo el gobernador Pablo Silva (O’Higgins), quien también fue parte del comando.

Por su parte, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, afirmó que “Lagos y Gutiérrez parecen vivir en un mundo paralelo, porque un país donde gobierna un partido único y no existen libertades básicas no es otra cosa que una dictadura (...)”.

Junto con eso, el jefe comunal y militante socialista distinguió que “una persona que hizo una buena gestión en el Ministerio del Trabajo, que se atrevió a tensionar a su propio sector en temas tan esenciales como la defensa de la democracia, puede ser un aporte real en un partido que siempre ha abierto sus puertas a quienes vienen de orígenes humildes y ponen a las personas y la equidad en el centro de sus convicciones”.

Christopher White y Jeannette Jara

“Una cosa es que Jara decida salir del PC y otra es entrar a una nueva colectividad. Son decisiones delicadas y personales. Por cierto, en el PS hay espacio para quienes sientan que este es su instrumento de cambio social”, sostuvo el jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro.

Jara y el PS construyeron una relación estrecha durante la campaña. Tanto así, que la presidenta de la colectividad, la senadora Paulina Vodanovic asumió como su generalísima tras la primera vuelta.

Jeannette Jara y Paulina Vodanovic

El comando, además, destacó por contar con una gran cantidad de socialistas. Jorge Millaquén fue jefe de gabinete de Jara y la exsubsecretaria Nicole Cardoch asumió como la encargada territorial del equipo.

Los diputados Daniella Cicardini y Manouchehri se desempeñaron como coordinadores de la zona norte. Los gobernadores Silva, Luis Cuvertino (Los Ríos) y Óscar Crisóstomo (Ñuble); el senador Gastón Saavedra (Biobío), la diputada Emilia Nuyado (Los Lagos) y la diputada electa Andrea Macías (Aysén) operaron como encargados regionales de la campaña. El diputado Raúl Leiva, por su parte, fue uno de los voceros.

Conscientes de la incomodidad de Jara en el PC, la comisión política del partido de la hoz y el martillo se propuso conversar con la exabanderada presidencial sobre su estado de reflexión.