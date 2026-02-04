SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ante la hostilidad comunista: socialistas invitan a Jeannette Jara a militar en el PS si decide abandonar el PC

    Luego de que dirigentes del PC dijeran que "en este partido no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura", distintos militantes socialistas reconocen que la excandidata presidencial, quien afirmó que en la isla no se vive una democracia, es más que bienvenida en sus filas.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Aton.

    En el Partido Socialista (PS) eran conscientes de que la relación entre Jeannette Jara y la colectividad en que ella milita desde los 14 años, el Partido Comunista (PC), no pasaba por el mejor momento. Pero no esperaban que desde sus filas dieran un golpe tan duro a quien hasta hace solo semanas fue la candidata presidencial de toda la izquierda.

    El lunes por la noche, en el programa de streaming Barbarroja, dos importantes dirigentes del PC, Juan Andrés Lagos (de la comisión política) y Hugo Gutiérrez (del comité central), abordaron la situación que enfrenta Cuba. En ese contexto, este último dijo que “en este partido no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura. Y si alguien lo cree, esa persona no puede estar en este partido”.

    Los dichos sorprendieron en el PS, en consideración de que Jara ha sido explícita es decir que tiene dudas sobre permanecer en las filas del PC. Durante su campaña presidencial, evidenció grandes diferencias con su partido. La mayor de ellas: la postura respecto a Cuba. “Claramente no es una democracia”, dijo ella en TVN.

    La incomodidad que Jara ha evidenciado en el PC ha abierto una conversación informal en el PS, sobre que el desembarco natural de la exministra, si es que decide dar un paso al costado, sería en París 873. No sería la primera vez que algo así ocurre. Entre socialistas comentan que se podría dar un éxodo similar al ocurrido en los años 90, protagonizado por dirigentes como Fanny Pollarolo y Luis Guastavino.

    “Los liderazgos como el de Jeannette Jara son súper importantes en el arco de la centroizquierda y el progresismo chileno. El PS siempre ha sido una casa amplia de izquierdas, que ha tenido como tarea acoger y fortalecer esos liderazgos. Independiente de dónde esté Jeannette, ella debe seguir aportando a la política. Fue una buena candidata, tiene una trayectoria que la valida y, por lo mismo, es importante que ella siga vigente. Si es en el PS, bienvenida sea”, dijo la alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta socialista, Karina Delfino.

    Karina Delfino y Jeannette Jara.

    El también vicepresidente PS Bastián Jul, quien además integró el comando de Jara, afirmó que “liderazgos nacionales y locales que reconozcan la democracia, la justicia social y el respeto irrestricto a los derechos humanos, siempre serán bienvenidos a la gran casa de la izquierda chilena”.

    Por otro lado, Jul sostuvo que “las declaraciones de dirigentes del PC son preocupantes, contraponiéndose a las ideas democráticas del resto de las fuerzas progresistas de nuestro país”.

    Bastián Jul y Jeannette Jara.

    Jorge Millaquén, quien fue jefe de gabinete de Jara durante su campaña y también en el Ministerio del Trabajo, dijo a este medio que ella “en este momento está en un proceso de empezar a proyectar su vida laboral y académica, de cómo se articula para mantener esta alianza de la izquierda y el progresismo, para tener una oposición que sea clara y que defienda lo que se hizo en los últimos gobiernos y, principalmente, lo que hicimos en el ministerio. Está en un período de reflexión todo este 2026 sobre su futuro político, si se mantiene en el PC o da un paso al costado. Tomará una decisión madurada, conversada con su entorno”.

    Respecto a una eventual llegada al PS, Millaquén afirmó que Jara “tiene muy buenos lazos con el partido, eso se vio en la campaña, en que Paulina Vodanovic asumió la jefatura de la campaña. Obviamente en el PS siempre las puertas están abiertas para todo quienes quieran sumarse a este proyecto”.

    Jeannette Jara y su jefe de gabinete, Jorge Millaquén.

    Consultado sobre si hay espacio en el PS para ella en caso de que decida renunciar, el diputado Manouchehri respondió: “No nos corresponde interferir en los procesos internos de otro partido. Los respetamos plenamente”. Dicho eso, reconoció que “el PS es una casa amplia de la izquierda democrática, y todo liderazgo que comparta nuestros valores y nuestro compromiso con la democracia y la justicia social siempre encontrará aquí un espacio para aportar y construir”.

    Daniel Manouchehri y Jeannette Jara.

    El diputado electo César Valenzuela, por su parte, planteó que “hay un sector del PC que no le bastó con boicotear la campaña de Jara, ahora quieren anularla”. Aunque enfatizó que el partido en que ella milite es su decisión, sugirió que “Jara en el PS siempre va a encontrar amigos”.

    César Valenzuela y Jeannette Jara

    “Jara posee atributos que la llevaron a ser candidata presidencial. Su paso como subsecretaria y ministra dejó grandes huellas. En lo personal, yo estaría feliz de que ella se pudiera integrar al PS si lo quisiera. Tengo una gran admiración por ella, por el trabajo y por la sencillez que demuestra permanentemente”, sostuvo el gobernador Pablo Silva (O’Higgins), quien también fue parte del comando.

    Por su parte, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, afirmó que “Lagos y Gutiérrez parecen vivir en un mundo paralelo, porque un país donde gobierna un partido único y no existen libertades básicas no es otra cosa que una dictadura (...)”.

    Junto con eso, el jefe comunal y militante socialista distinguió que “una persona que hizo una buena gestión en el Ministerio del Trabajo, que se atrevió a tensionar a su propio sector en temas tan esenciales como la defensa de la democracia, puede ser un aporte real en un partido que siempre ha abierto sus puertas a quienes vienen de orígenes humildes y ponen a las personas y la equidad en el centro de sus convicciones”.

    Christopher White y Jeannette Jara

    “Una cosa es que Jara decida salir del PC y otra es entrar a una nueva colectividad. Son decisiones delicadas y personales. Por cierto, en el PS hay espacio para quienes sientan que este es su instrumento de cambio social”, sostuvo el jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro.

    Jara y el PS construyeron una relación estrecha durante la campaña. Tanto así, que la presidenta de la colectividad, la senadora Paulina Vodanovic asumió como su generalísima tras la primera vuelta.

    Jeannette Jara y Paulina Vodanovic

    El comando, además, destacó por contar con una gran cantidad de socialistas. Jorge Millaquén fue jefe de gabinete de Jara y la exsubsecretaria Nicole Cardoch asumió como la encargada territorial del equipo.

    Los diputados Daniella Cicardini y Manouchehri se desempeñaron como coordinadores de la zona norte. Los gobernadores Silva, Luis Cuvertino (Los Ríos) y Óscar Crisóstomo (Ñuble); el senador Gastón Saavedra (Biobío), la diputada Emilia Nuyado (Los Lagos) y la diputada electa Andrea Macías (Aysén) operaron como encargados regionales de la campaña. El diputado Raúl Leiva, por su parte, fue uno de los voceros.

    Conscientes de la incomodidad de Jara en el PC, la comisión política del partido de la hoz y el martillo se propuso conversar con la exabanderada presidencial sobre su estado de reflexión.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaJeannette JaraPSPartido SocialistaCubaJuan Andrés LagosHugo Gutiérrez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa

    Pablo Toloza, querellante caso ProCultura: “El fallo del juez Patricio Álvarez erosiona la confianza en la justicia”

    ¿Vuelve la batalla cultural? El discurso más ideológico de Kast que inquieta al futuro oficialismo

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    El nuevo Hospital del Salvador por dentro: así luce el recinto que está próximo a abrir tras 12 años de espera

    Lo más leído

    1.
    Senador Felipe Kast por candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: “Yo espero que la definición sea apoyarla”

    Senador Felipe Kast por candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: “Yo espero que la definición sea apoyarla”

    2.
    Kast cuestiona a Boric por postulación de Bachelet a ONU: “Habría sido oportuno que hubiese concordado alguna posición con todos”

    Kast cuestiona a Boric por postulación de Bachelet a ONU: “Habría sido oportuno que hubiese concordado alguna posición con todos”

    3.
    Cordero refuerza distancia por “gobierno de emergencia” de Kast en seguridad: “Otra cosa distinta es la gestión pública”

    Cordero refuerza distancia por “gobierno de emergencia” de Kast en seguridad: “Otra cosa distinta es la gestión pública”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa
    Chile

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa

    Pablo Toloza, querellante caso ProCultura: “El fallo del juez Patricio Álvarez erosiona la confianza en la justicia”

    ¿Vuelve la batalla cultural? El discurso más ideológico de Kast que inquieta al futuro oficialismo

    La china Tianqi “tiene la intención” de vender hasta 1,25% de acciones de SQM en el plazo de un año
    Negocios

    La china Tianqi “tiene la intención” de vender hasta 1,25% de acciones de SQM en el plazo de un año

    El lobby que activó Spotify ante el gobierno por la “Ley Tommy Rey”

    El fin de la ONU

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes
    Tendencias

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Cómo fue la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump (y qué regalos intercambiaron)

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra
    El Deportivo

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra

    Isidora Assler hace historia para el snowboard chileno y brilla en Mundial de Andorra 2026

    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo
    Tecnología

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    El Caballero de los Siete Reinos: el regreso a Westeros sin dragones que conquista la pantalla y las librerías

    Kidd Voodoo adelanta su nueva era con show gratuito en Viña del Mar

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán
    Mundo

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El jefe del ICE anuncia una reducción de 700 agentes en su despliegue en Minnesota

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió