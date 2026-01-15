SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    En medio del quiebre oficialista y disputas en el PC: Jara se abre a renunciar a su militancia

    La exabanderada reconoció públicamente que evalúa dejar la colectividad en la que milita desde los 14 años. Es primera vez que aborda el asunto tras su derrota en las presidenciales.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago, 10 de Enero de 2025. Ceremonia de inauguración de la Fiesta de los Abrazos 2026, que contará con un discurso del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, Jeannette Jara, además de la presencia de delegaciones y representantes de organizaciones políticas, sociales y culturales, tanto nacionales como internacionales. Organiza la Fundación Delia del Carril y convoca el PC. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    El principal rostro que hoy tiene el Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, sumó un pelo a la sopa ante la crisis por la que está pasando la colectividad que preside Lautaro Carmona que tiene enfrentados a los ministros de la colectividad con el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue.

    Lo hizo en el marco de su participación en la firma del decreto del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo. Allí, la exabanderada presidencial se abrió una vez más a la posibilidad de renunciar a su militancia en el PC, partido al que adhiere desde los 14 años.

    “Desde abril del año pasado, que salí a la primaria, además, quedé sin militancia activa, no he concurrido a ninguna actividad partidaria, y estoy reflexionando al respecto”, declaró la exsecretaria de Estado.

    Luego, al ser requerida sobre si con eso se refirió a la continuidad de su militancia, respondió: “Sí, entre otras cosas, de varias en realidad: de lo que fue el proceso, de lo que viene para la izquierda chilena, la reconstrucción de una centroizquierda poderosa, el progresismo, cómo la contingencia a veces se come mediáticamente los asuntos que son de más largo plazo, más estratégicos para el país”.

    Renunciar a su militancia es una idea que la misma exministra del Trabajo planteó durante su cruzada electoral, como un eventual gesto de amplitud política en caso de que ganara la elección presidencial.

    Esto, finalmente, no ocurrió, pero se instaló la duda sobre su participación en la interna del PC y si mantendría su militancia. Según publicó La Tercera Domingo el 22 de noviembre pasado, la idea de renunciar al Partido Comunista pese a no ganar la presidencial fue una posibilidad que ella transmitió durante esa etapa.

    Ahora, Jeannette Jara -la comunista más votada en la historia del partido- lo transparentó por primera vez en público, lo que añadió un problema para la colectividad que lidera Lautaro Carmona, cuya comisión política se reunió este jueves, como lo hace habitualmente.

    En la cita, los comunistas abordarían el incendio interno que se desató entre el exalcalde Daniel Jadue y los tres ministros PC que están en el gobierno: Camila Vallejo (Segegob), Jaime Gajardo (Justicia) y Nicolás Cataldo (Educación).

    Esto luego de que Jadue, formalizado por el caso Farmacias Populares y en arresto domiciliario, acusara a Vallejo y Gajardo de ser parte de una “persecución” en su contra. Los tres secretarios de Estado, molestos, enviaron una dura carta al partido (ver nota relacionada) para dejar constancia de la situación.

    Crisis oficialista

    No solo el PC está pasando por una crisis, sino que también todo el oficialismo.

    Esto a raíz del fallo que absolvió a Claudio Crespo por el caso de Gustavo Gatica, lo que generó una pasada de cuentas del FA y el PC al Socialismo Democrático y el gobierno, por haber aprobado la ley Nain-Retamal, citada en la discusión judicial.

    El problema derivó en una fuerte ofensiva de los socialistas, lo que quebró a la coalición que ha sustentado a Boric, a dos meses de que termine su mandato.

    En ese contexto, Jara planteó este jueves que “yo entiendo que muchas veces hay diferencias, he visto lo que ha pasado en los últimos días, y a todas las partes por lo menos lo que yo les propondría es actuar con más mesura, porque creo que ya las posiciones se expresaron”.

