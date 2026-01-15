Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”

Molestia. Eso expresó la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, por la filtración de la carta que junto a sus pares Jaime Gajardo (Justicia) y Nicolás Cataldo (Educación) enviaron a la dirección del Partido Comunista -en el que los tres militan-, donde apuntan a que el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (ex-PC), tiene que retractarse de sus acusaciones hacia los dos primeros .

Según el ex jefe comunal, Vallejo y Gajardo incidieron en la situación judicial que hoy lo tiene formalizado por el caso Farmacias Populares. “Estoy preso en este gobierno con ministro de Justicia comunista, con ministra secretaria general comunista y todos saben que es todo un montaje. ¿Y ustedes creen que a alguien se le ha movido una pestaña dentro del mundo nuestro? No, porque son parte de la persecución”, acusó Jadue desde su residencia -donde está con arresto domiciliario-, en el marco del lanzamiento del libro “Revolución Social en Chile”.

La misiva de los tres ministros comunistas a la dirección que lidera Lautaro Carmona fue enviada a fines de la semana pasada y se espera que el tema sea abordado en la próxima sesión de la comisión política, este jueves a las 15.00 horas.

La portavoz del Ejecutivo, en diálogo con radio Universo, apuntó: “Estoy muy molesta porque se haya filtrado una carta que mandamos nosotros de manera reservada. Va a la comisión política. No entiendo por qué termina conociéndose en la prensa. Para mí los temas de partido se resuelven al interior de los partidos”.

“A mí no me corresponde, en mi cargo de ministra, hacer alusión a eso. No creo que sea sano, ético. No creo que corresponda a mi cargo. Yo soy militante, obviamente, pero a los temas partidarios, instancias partidarias”, zanjó.

Crisis oficialista

En el diálogo radial, Vallejo también abordó la postura del Ejecutivo en la crisis oficialista que se produjo luego de las recriminaciones por la Ley Nain-Retamal tras el fallo que absolvió al excarabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica.

El fallo provocó que dirigentes comunistas y frenteamplistas destacaran públicamente que ellos no estuvieron disponibles para aprobar el artículo sobre legítima defensa, pese a que se trataba de una iniciativa del Ejecutivo. “Esta fue una ley impulsada y respaldada por el gobierno encabezado por el FA”, respondieron los diputados PS, tienda que congeló su participación en la alianza.

“Como gobierno siempre vamos a estar disponibles a ayudar en la instancia de diálogo que corresponda para avanzar en los acuerdos que permitan, no solamente a nuestro sector un mejor entendimiento, sino que también incluso con las otras fuerzas”, dijo.

A eso agregó que “siempre ha sido eso nuestro trabajo, nuestra disposición, porque eso se trata de hacer política, poder poner sobre la mesa las diferencias, pero junto con ello avanzar en entendimiento para mejorar las condiciones de vida de la gente”.

“Entendemos que esto igual es un problema ahora de partidos y nos vamos a contribuir a generar más tensión ni polemizar por la prensa sobre esto. Entendemos que aquí hay una responsabilidad de los partidos, pero la implicancia tiene que ver con la manera en que se genera unidad o desunión en el conglomerado”, remarcó.

Y luego agregó: “Entonces, con el ánimo de no aumentar nada de las polémicas que están y las tensiones, el llamado es que ojalá podamos poner siempre la pelota al piso, restablecer las instancias de diálogo, para eso el Ejecutivo siempre va a estar disponible y poner en el centro lo que le preocupa a la gente y lo que espera también de todos sus representantes políticos, que es resolver sus grandes problemas”.