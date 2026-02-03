Comunistas rayan la cancha a Jeannette Jara: “En este partido no podría haber nadie que crea que Cuba es una dictadura”

La excandidata presidencial Jeannette Jara ha sido clara: tiene dudas sobre continuar en las filas del Partido Comunista (PC), la colectividad en la que ha militado desde que tenía 14 años.

La última vez que lo dijo fue el 15 de enero de este año. “Desde abril del año pasado, que salí a la primaria (presidencial), quedé sin militancia activa. No he concurrido a ninguna actividad partidaria y estoy reflexionando al respecto”, dijo. Al ser consultada sobre si su militancia estaba en duda, respondió: “Sí, entre otras cosas”.

Durante su campaña presidencial, Jara evidenció grandes diferencias con su partido. ¿La mayor? La postura respecto a Cuba. “Claramente no es una democracia”, afirmó ella en septiembre, pese a que históricamente los comunistas han respaldado la revolución cubana que encabezó Fidel Castro.

Aunque sin mencionar a Jara, anoche desde el PC hicieron saber que el respaldo a la revolución cubana es un imperativo para permanecer en las filas del partido.

En el programa de streaming Barba Roja, dos importantes dirigentes comunistas abordaron la situación que atraviesa la isla y cómo el PC debe pararse al respecto. Se trata de Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política del partido, y el abogado Hugo Gutiérrez, del comité central. El primero de ellos acompañó al presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, a un viaje a Cuba entre el 17 y el 22 de enero.

“Ustedes nos han representado a todos (con su visita a la isla). No creo que haya dentro de nuestras filas (del PC) alguien que no encuentre en este partido la trinchera para solidarizar con Cuba. En este partido no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura. Y si alguien lo cree, esa persona no puede estar en este partido”, le dijo Gutiérrez a Lagos durante el programa.

Hugo Gutiérrez /Foto: Aton Chile.

No fue un comentario al aire. El abogado enfatizó: “No creo que haya dentro del partido, y si es así, no está en el lugar más adecuado, (alguien) que crea que Cuba es una dictadura (...). Este es el partido donde están aquellos hombres, mujeres y jóvenes que apoyan la revolución cubana (...). En consecuencia, no puede haber nadie en este PC que crea que no haya que expresar nuestro máximo apoyo y respaldo al pueblo cubano. Si eso llegase a ocurrir, aquí, sin duda, el que está de más es aquel que cree que no debemos hacerlo“.

Por su parte, Lagos comentó que “en algún momento aquí en Chile se hablaba con tanta ligereza de que la dictadura de Venezuela, la dictadura de Cuba... Yo no sé si en este momento hay algún espacio para justificar algo, a propósito de que ahí habría regímenes dictatoriales, de verdad. Es tan fuerte lo que está pasando. Lo mismo pasa con Irán, que es una nación agredida, atacada, y lo que está haciendo es generar una defensa".

MARIO TÉLLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

En el programa también hubo espacio para criticar al Presidente Gabriel Boric, quien el 14 de enero dijo en Tolerancia Cero que “Cuba es una dictadura (...) y Fidel Castro fue un dictador”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Boric tiene que hacerse cargo de lo que pase con el pueblo cubano, porque (la condena que hizo) no es un simple comentario que puede hacer cualquier mortal (...). Lo más curioso es que estas cosas no las decía él antes. Él las dice ahora (...). ¿Con quién se quiere congraciar este fulano? Al final del día, lo que hace es congraciarse con (...) Estados Unidos. Como un cobarde, lo que quiere hacer es congeniar con el amo. Es decir, es una conducta servil. Eso es vergonzoso", dijo Gutiérrez.

“Si alguien piensa que, por estar del lado del imperio, se va a salvar de esta lógica, sea quien sea, está recontra equivocado. Mira Dinamarca, pues. No es chacota, estamos hablando en serio”, complementó Lagos.