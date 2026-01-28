SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    PC de gira en la isla: Lautaro Carmona y Juan Andrés Lagos se reunieron con Díaz-Canel en Cuba

    El timonel y el integrante de la comisión política del Partido Comunista chileno viajaron a la isla para reunirse con autoridades locales. También participaron de un homenaje a los 32 cubanos caídos durante la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Santiago, 26 junio 2024. Punto de prensa del presidente del PC, Lautaro Carmona, acompañado por Juan Andrés Lagos. Marcelo Hernandez/Aton Chile MH

    Entre el 17 y el 22 de enero, Lautaro Carmona estuvo lejos de las discusiones políticas que en ese momento ocurrían en territorio nacional. El presidente del Partido Comunista (PC) estaba en Cuba, acompañado por Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política de la colectividad.

    Según publicó El Siglo, el medio escrito ligado al PC, ambos sostuvieron encuentros con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, con la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, y con el secretario de Organización y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales, entre otros dirigentes de la isla.

    La visita de Carmona y Lagos, de acuerdo al mismo medio citado, incluyó realizar un homenaje a los 32 cubanos muertos en la intervención de Estados Unidos en Venezuela, quienes pretendían defender a Nicolás Maduro. Esto en el cementerio Colón de La Habana.

    Carmona dijo a El Siglo que hay un peligro “de marca mayor” por las acciones de Donald Trump que “no solo incluyen a Cuba sino a toda la región”. En esa línea, también cuestionó “posiciones irresponsables y oportunistas respecto a la realidad cubana”.

    El nuevo acercamiento de Carmona con Cuba se da justo en momentos que Jeannette Jara evidencia dudas con respecto a la continuidad de su militancia en el PC, luego de todos los roces que tuvo con la colectividad durante su reciente campaña presidencia.

    La postura frente al régimen cubano, precisamente, fue uno de los puntos de tensión entre Jara y la colectividad. “Claramente no es una democracia”, dijo la exministra en campaña. Un comentario que terminó por incomodar al PC.

    Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Carmona explicó que la visita tuvo el objetivo de “reforzar el vínculo y la coordinación entre los partidos comunistas de ambos países” y “fortalecer la solidaridad con el pueblo cubano”. Además, afirmó que la gira se “produjo en el marco del protocolo de trabajo, colaboración mutua e intercambio político entre” el PC chileno y el cubano.

    Este mes, Carmona defendió públicamente el régimen cubano luego de que este fuera criticado por el Presidente Gabriel Boric. “Me llama la atención que se plantee que no hay derecho a expresión. Ellos tienen un sistema político y derecho a expresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no va a aceptar que capitales extranjeros hagan lo que quieran. ¿Aquí hay mucho derecho a expresión? ¿Acaso no hay monopolio en los medios?“, dijo en un punto de prensa.

    Más sobre:CubaLautaro CarmonaPolíticaLa Tercera PMJeannette Jara

    COMENTARIOS

