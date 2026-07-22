SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    FinteChile suspende a una de sus empresa miembro que ha sido ligada al Tren de Aragua

    La empresa que ofrecía transacciones en criptomonedas que ha sido ligada a la Operación Tokio junto a su dueño, desde hace dos años era parte del gremio que agrupa a las fintech. Esta semana la Asociación inhabilitó a Plusspay de “sus derechos de participación en actividades gremiales”.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    FinteChile suspende a una de sus empresa miembro que ha sido ligada al Tren de Aragua Dado Ruvic

    Una plataforma que ofrece transacciones en criptomonedas, llamada Plusspay, estaría vinculada al Tren de Aragua, según reveló hace un mes El Mostrador.

    Es más, el dueño de la empresa, el venezolano José Manuel Ríos Guaidó, habría estado ligado a los sujetos detenidos de la Operación Tokio, a quienes se imputa un pozo cercano a los $75 mil millones de dinero que se lavó entre 2022 y 2025, proveniente de mercados ilícitos.

    El 13 de junio Plusspay publicó en su sitio web un aviso a sus clientes: “Nuestras cuentas institucionales de custodia y flujos operativos se encuentran bajo una medida de retención y congelamiento temporal, solicitada por el Ministerio Público en el marco de una investigación penal en curso”, afirmaron. Y agregaron que sus operaciones y servicios están “transitoriamente suspendidos”.

    Adicionalmente, publicaron un comunicado en su sitio web donde rechazan “cualquier vinculación con actividades ilícitas o estructuras de criminalidad organizada” y aseguran que “ya estamos actuando legalmente a través de un equipo de abogados especializados”.

    Plusspay era parte del gremio de FinteChile desde hace dos años, por lo que cuando se conoció de esta información, iniciaron una investigación en el marco del procedimiento disciplinario contemplado en el Estatuto y Código de Ética del gremio.

    Y este martes FinteChile tomó una decisión y ya notificó a la empresa en cuestión. “El Comité de Ética de FinteChile analizó los antecedentes disponibles sobre PlussPay en el marco de la denominada Operación Tokio y resolvió suspenderla, inhabilitándola de sus derechos de participación en actividades gremiales”, comenta el gremio.

    La compañía se encontraba inscrita en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la Ley Fintech, pero no contaba aún con la autorización definitiva.

    Y hace un mes la CMF comunicó que canceló la inscripción de Inversiones Plusservice Spa dado que la compañía no presentó oportunamente la información actualizada exigida por la NCG N°502 para efectuar una actividad dentro del plazo previsto en el artículo 13 de la ley fintech.

    Actualmente, en el sitio web de Plusspay hay un comunicado que explica que “con fecha 25 de junio de 2026, la CMF procedió a dictar la Resolución Exenta N° 6825, disponiendo la cancelación de nuestra inscripción transitoria en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros. Esta medida responde exclusivamente al vencimiento de plazos legales y a la consecuente falta de entrega de los antecedentes técnicos de adecuación exigidos por la Ley Fintec (Norma de Carácter General N° 502)”.

    Agrega que “dicha acreditación documental se vio materialmente impedida de forma ajena a nuestra voluntad, producto de la suspensión forzosa de nuestras operaciones. Plusspay operaba bajo un modelo estrictamente no custodial, lo que significaba que nuestra empresa no almacenaba ni mantenía saldos de stablecoin (USDT) de sus clientes, ejecutando conversiones y liquidaciones en tiempo real”.

    Sostuvieron que, ”consecuentemente, los flujos transaccionales afectados por la medida cautelar que corresponden a nuestros clientes, se encontraban en tránsito hacia operaciones de conversión inmediata ejecutadas bajo la calidad de terceros de buena fe”.

    Por eso, señalaron que ”atendiendo al cese de nuestras operaciones, las funciones comerciales y accesos de usuario en la plataforma web han sido deshabilitados. Sin embargo, los registros de información se encuentran respaldados”.

    Más sobre:FintechOperación TokioTren de Aragua

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CMF y la aprobación del Congreso de norma que prohíbe el pago de interés sobre interés: “Fuimos muy claros y no nos escucharon”

    Alcalde de Illapel critica respuesta ante el sistema frontal: “El Estado no se preparó para enfrentarlo”

    Las frenéticas horas para conformar la comisión mixta y la opción de despachar el megaproyecto hoy

    Canciller Pérez Mackenna sostuvo encuentro con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong

    El registro de la marca “Novandino Litio” sufre inconvenientes en el Inapi

    Estudio muestra que el 50% de las facturas emitidas por pymes se pagan a más de 30 días

    Lo más leído

    1.
    Chile y Uruguay son los únicos países de la región clasificados como economías con “ingreso alto”

    Chile y Uruguay son los únicos países de la región clasificados como economías con “ingreso alto”

    2.
    Presidente de BancoEstado pide rechazar indicación en la megarreforma que prohíbe pago de interés sobre interés

    Presidente de BancoEstado pide rechazar indicación en la megarreforma que prohíbe pago de interés sobre interés

    3.
    Cómo funcionará y cuáles serán los requisitos para acceder a la exención de las contribuciones a adultos mayores

    Cómo funcionará y cuáles serán los requisitos para acceder a la exención de las contribuciones a adultos mayores

    4.
    Socio de Sartor declara contra Pedro Pablo Larraín y afirma que ex socio de Huachipato financió la compra de Azul Azul

    Socio de Sartor declara contra Pedro Pablo Larraín y afirma que ex socio de Huachipato financió la compra de Azul Azul

    5.
    Proyecto del gobierno excluye a sindicatos del acuerdo para flexibilizar la aplicación de las 40 horas en 16 semanas

    Proyecto del gobierno excluye a sindicatos del acuerdo para flexibilizar la aplicación de las 40 horas en 16 semanas

    6.
    Las declaraciones de Pedro Pablo Larraín, el controlador de Grupo Sartor, ante la Fiscalía: “No existe apropiación directa de fondos ni falsas inversiones”

    Las declaraciones de Pedro Pablo Larraín, el controlador de Grupo Sartor, ante la Fiscalía: “No existe apropiación directa de fondos ni falsas inversiones”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Servicios

    Los centros de acopio habilitados en la RM para donar a damnificados por el sistema frontal

    Los centros de acopio habilitados en la RM para donar a damnificados por el sistema frontal

    Rating del martes 21 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 21 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Todas las comunas con clases suspendidas este miércoles por el sistema frontal

    Todas las comunas con clases suspendidas este miércoles por el sistema frontal

    Alcalde de Illapel critica respuesta ante el sistema frontal: “El Estado no se preparó para enfrentarlo”
    Chile

    Alcalde de Illapel critica respuesta ante el sistema frontal: “El Estado no se preparó para enfrentarlo”

    Las frenéticas horas para conformar la comisión mixta y la opción de despachar el megaproyecto hoy

    Canciller Pérez Mackenna sostuvo encuentro con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong

    CMF y la aprobación del Congreso de norma que prohíbe el pago de interés sobre interés: “Fuimos muy claros y no nos escucharon”
    Negocios

    CMF y la aprobación del Congreso de norma que prohíbe el pago de interés sobre interés: “Fuimos muy claros y no nos escucharon”

    Estudio muestra que el 50% de las facturas emitidas por pymes se pagan a más de 30 días

    FinteChile suspende a una de sus empresa miembro que ha sido ligada al Tren de Aragua

    ¿Seguirá lloviendo en la Región de Coquimbo? Esto dice el pronóstico del tiempo
    Tendencias

    ¿Seguirá lloviendo en la Región de Coquimbo? Esto dice el pronóstico del tiempo

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    Una sorpresa en el arco y con solo tres campeones del mundo: la FIFA publica el equipo ideal elegido por los hinchas
    El Deportivo

    Una sorpresa en el arco y con solo tres campeones del mundo: la FIFA publica el equipo ideal elegido por los hinchas

    Entrevista con José María Buljubasich: “Si encontramos un jugador que aporte, dentro de valores razonables, lo vamos a traer”

    La Roja mide fuerzas con un mundialista: ANFP anuncia nuevo amistoso

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    La carta de amor eterno de Ozzy Osbourne a The Beatles: “Son y serán para siempre la mejor banda del mundo”
    Cultura y entretención

    La carta de amor eterno de Ozzy Osbourne a The Beatles: “Son y serán para siempre la mejor banda del mundo”

    Humo blanco: Gobierno autoriza los conciertos de BTS en el Estadio Nacional

    Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos

    Flávio Bolsonaro emula a su padre y reúne a diplomáticos extranjeros para cuestionar el sistema electoral
    Mundo

    Flávio Bolsonaro emula a su padre y reúne a diplomáticos extranjeros para cuestionar el sistema electoral

    Investigan en Francia la muerte de Daniel Siad, supuesto reclutador de mujeres para Epstein

    Italia anuncia que acogerá el 4 de agosto una nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”
    Paula

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer