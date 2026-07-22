FinteChile suspende a una de sus empresa miembro que ha sido ligada al Tren de Aragua

Una plataforma que ofrece transacciones en criptomonedas, llamada Plusspay, estaría vinculada al Tren de Aragua, según reveló hace un mes El Mostrador.

Es más, el dueño de la empresa, el venezolano José Manuel Ríos Guaidó, habría estado ligado a los sujetos detenidos de la Operación Tokio, a quienes se imputa un pozo cercano a los $75 mil millones de dinero que se lavó entre 2022 y 2025, proveniente de mercados ilícitos.

El 13 de junio Plusspay publicó en su sitio web un aviso a sus clientes: “Nuestras cuentas institucionales de custodia y flujos operativos se encuentran bajo una medida de retención y congelamiento temporal, solicitada por el Ministerio Público en el marco de una investigación penal en curso”, afirmaron. Y agregaron que sus operaciones y servicios están “transitoriamente suspendidos”.

Adicionalmente, publicaron un comunicado en su sitio web donde rechazan “cualquier vinculación con actividades ilícitas o estructuras de criminalidad organizada” y aseguran que “ya estamos actuando legalmente a través de un equipo de abogados especializados”.

Plusspay era parte del gremio de FinteChile desde hace dos años, por lo que cuando se conoció de esta información, iniciaron una investigación en el marco del procedimiento disciplinario contemplado en el Estatuto y Código de Ética del gremio.

Y este martes FinteChile tomó una decisión y ya notificó a la empresa en cuestión. “El Comité de Ética de FinteChile analizó los antecedentes disponibles sobre PlussPay en el marco de la denominada Operación Tokio y resolvió suspenderla, inhabilitándola de sus derechos de participación en actividades gremiales”, comenta el gremio.

La compañía se encontraba inscrita en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la Ley Fintech, pero no contaba aún con la autorización definitiva.

Y hace un mes la CMF comunicó que canceló la inscripción de Inversiones Plusservice Spa dado que la compañía no presentó oportunamente la información actualizada exigida por la NCG N°502 para efectuar una actividad dentro del plazo previsto en el artículo 13 de la ley fintech.

Actualmente, en el sitio web de Plusspay hay un comunicado que explica que “con fecha 25 de junio de 2026, la CMF procedió a dictar la Resolución Exenta N° 6825, disponiendo la cancelación de nuestra inscripción transitoria en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros. Esta medida responde exclusivamente al vencimiento de plazos legales y a la consecuente falta de entrega de los antecedentes técnicos de adecuación exigidos por la Ley Fintec (Norma de Carácter General N° 502)”.

Agrega que “dicha acreditación documental se vio materialmente impedida de forma ajena a nuestra voluntad, producto de la suspensión forzosa de nuestras operaciones. Plusspay operaba bajo un modelo estrictamente no custodial, lo que significaba que nuestra empresa no almacenaba ni mantenía saldos de stablecoin (USDT) de sus clientes, ejecutando conversiones y liquidaciones en tiempo real”.

Sostuvieron que, ”consecuentemente, los flujos transaccionales afectados por la medida cautelar que corresponden a nuestros clientes, se encontraban en tránsito hacia operaciones de conversión inmediata ejecutadas bajo la calidad de terceros de buena fe”.

Por eso, señalaron que ”atendiendo al cese de nuestras operaciones, las funciones comerciales y accesos de usuario en la plataforma web han sido deshabilitados. Sin embargo, los registros de información se encuentran respaldados”.