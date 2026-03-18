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    Contra potencias en casa: la selección de vóleibol conoce a sus rivales para el Mundial Sub 17 femenino

    Entre el 6 y el 16 de agosto, Santiago, Los Andes y San Felipe serán sedes de la máxima cita deportiva.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    La selección Sub 17 conoció sus rivales para el Mundial de Vóleibol, que se disputará en Chile entre el 6 y el 16 de agosto. Mindep

    Este miércoles se realizó la ceremonia oficial del sorteo del Campeonato Mundial Femenino Sub 17 de Vóleibol Chile 2026, en la que se definieron los grupos del torneo que se disputará entre el 6 y el 16 de agosto en las ciudades de Santiago, Los Andes y San Felipe.

    La actividad se llevó a cabo en el Gimnasio de los Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, con la presencia de autoridades de gobierno, dirigentes deportivos, representantes del cuerpo diplomático, auspiciadores, medios de comunicación e invitados especiales, en una jornada que marcó un nuevo hito para el voleibol nacional.

    El momento central fue la transmisión en vivo desde Lausana, Suiza, sede de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), donde se realizó el sorteo oficial que determinó los grupos del torneo.

    La jornada comenzó con la recepción de autoridades y palabras de bienvenida. Destacó la presencia de la ministra del Deporte, Natalia Duco, el subsecretario Andrés Otero, junto a autoridades del Instituto Nacional del Deporte y representantes de las ciudades sede, entre ellos la alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo, y el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera.

    Durante la ceremonia, la ministra del Deporte valoró el impacto del campeonato. “Ser sede de un Mundial de esta magnitud es un orgullo para Chile. Este evento no solo posiciona a nuestro país en el escenario deportivo internacional, sino que también inspira a nuevas generaciones de niñas y jóvenes a acercarse al deporte y soñar en grande”, declaró.

    Por su parte, el presidente de la Federación de Voleibol de Chile, Jorge Pino Madrid, se mostró muy emocionado por la posibilidad de albergar una cita de esta envergadura: “Este Mundial representa un paso fundamental para el desarrollo del vóleibol en Chile. No solo organizamos un torneo de nivel internacional, sino que también generamos oportunidades para nuestras deportistas y fortalecemos el crecimiento de este deporte en todo el país. Estamos convencidos de que será una verdadera fiesta deportiva”.

    Además, se exhibió un saludo especial del presidente de la FIVB, Fabio Azevedo, reforzando el carácter global del campeonato.

    Grupos definidos

    Tras el sorteo, las 24 selecciones participantes quedaron distribuidas de la siguiente manera:

    Grupo A

    Chile, Turquía, Egipto, Estados Unidos, Tailandia, República Checa

    Grupo B

    China, Perú, México, Venezuela, Túnez, Filipinas

    Grupo C

    Japón, Brasil, Argentina, Polonia, Croacia, España

    Grupo D

    Italia, Taiwán, Puerto Rico, Corea del Sur, República Dominicana, Argelia

    Con los grupos ya definidos, Chile inicia la cuenta regresiva para recibir a las mejores selecciones juveniles del mundo en un evento que reunirá a 24 países de los cinco continentes.

    El Campeonato Mundial Femenino Sub 17 Chile 2026 será una vitrina del talento emergente del vóleibol internacional y una oportunidad para que el público nacional acompañe a la selección en una verdadera fiesta deportiva.

    Chile se prepara así para vivir un torneo histórico, consolidándose como sede de grandes eventos internacionales y como un actor relevante en el desarrollo del vóleibol mundial.

    Más sobre:VóleibolChileMundial Sub 17 femeninoJorge Pino MadridNatalia Duco

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