El fuerte dardo de Aníbal Mosa contra el Sindicato de Árbitros tras la sanción a Javier Correa: “Son parte del problema”

En Colo Colo cunde la indignación tras el fallo del Tribunal de Disciplina que sancionó con cuatro partidos a Javier Correa por sus dichos sobre Nicolás Gamboa tras la derrota ante Huachipato por la Copa de la Liga.

Aníbal Mosa insistió en sus críticas hacia las autoridades del fútbol. El martes había tildado de “clasista” el castigo y este miércoles mantuvo sus dichos. “Estamos esperando que llegue el fallo, una vez que nuestros abogados tengan el fallo y podamos analizar ese fallo, haremos las apelaciones correspondientes”, anunció en el marco del encuentro de los albos ante O’Higgins por la Copa Chile.

“Es que es desproporcionado, como lo dije ayer, muchachos. Creemos que de cierta manera no guarda relación, porque si se quiere implantar justicia, creo que se está obteniendo el efecto contrario. No se consigue justicia con injusticia”, indicó.

El presidente de Blanco y Negro se lanzó con todo en contra del Sindicato de Árbitros, quienes acusaron a Correa. “Me llama la atención, porque de cierta manera creo que ellos son parte de este problema, entonces que ellos vengan también a pedir 10 fechas y a apagar el incendio con bencina, creo que lo único que hacen es echar a perder el espectáculo”, sostuvo.

“Hay que bajar las revoluciones, hay que tomar tranquilidad, hay que dejar que las cosas sucedan adentro de la cancha y esperar de que las cosas no se den de esta manera. No le hace bien al fútbol chileno que tengamos este tipo de cosas”, añadió.

¿Regresa Jordhy Thompson?

El timonel de la concesionaria alba se refirió al eventual regreso de Jordhy Thompson. “El técnico habló con los directores, entonces estamos en una conversación permanente para buscar la mejor alternativa de reforzar el equipo”, comenzó explicando.

Luego, se le consultó por las situaciones de violencia intrafamiliar que protagonizó el delantero y el puertomontino lo defendió. “Yo creo que no podemos nosotros lapidar a la gente por los errores del pasado. Como dicen, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿o no?“, afirmó.

De todos modos, afirmó que lo tomarán con calma y evitó referirse a esas conversaciones. “Nosotros vamos a ser sumamente responsables de buscar lo mejor para el equipo y por eso que nos vamos a dar todo el tiempo que sea necesario”, apuntó.

Además, se refirió a la opción de sumar un nuevo arquero. “Vamos haciendo el análisis interno. Lo estamos haciendo muy profundamente, justamente, porque no queremos desviar nada del equipo, sino que sea un aporte todo”.

Finalmente, abordó el objetivo de pelear la Copa Chile: “Sí, pues hay que ganar, hay que ganar, hay que ir por esta Copa Chile. Es una copa muy importante, muy simbólica también para Colo Colo. Bueno, la queremos aquí en la vitrina”.