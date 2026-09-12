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    Opinión

    Resultados PISA: ¿Qué dejaron de hacer los estudiantes chilenos en matemáticas?

    Por 
    Francisca Ubilla
     
    Horacio Solar

    Respecto de los descendidos resultados de Chile en la prueba PISA de matemática, estos se enmarcan en una tendencia global, y en nuestro país la caída ha sido de 20 puntos en 10 años. Al comparar los informes PISA 2015 y 2025 surge la pregunta: ¿Qué han dejado de hacer los y las estudiantes en esta última década?

    Para responder, es útil comparar la distribución por niveles de desempeño en competencia matemática en ambas pruebas. El porcentaje de estudiantes bajo el nivel 2 subió de 49% a 59%, es decir, un 10% más solo puede resolver tareas matemáticas simples con información explícita. Quienes se ubican en el nivel 2 se mantienen en torno al 26%, capaces de seleccionar un procedimiento y seguir estrategias básicas.

    Más preocupante es la caída entre los niveles 3 y 4, que pasó de 24% a solo 15%, donde un 9% menos de estudiantes puede decidir cómo resolver un problema, elegir estrategias, usar representaciones y justificar resultados. Y el dato más dramático corresponde al grupo entre los niveles 5 y 6, pasando de 1,4% a 0%. Ningún estudiante chileno es hoy capaz de enfrentar problemas matemáticos complejos y abstractos, ni de justificar decisiones y evaluar críticamente sus soluciones.

    Esto obliga a preguntarnos: ¿A qué tipo de tareas matemáticas se enfrenta el estudiantado en las salas de clases? ¿Qué lineamientos ofrece el currículum para promover tareas que vayan más allá de la aplicación directa de un algoritmo?

    Lo que los y las estudiantes han dejado de hacer en matemáticas en estos 10 años nos obliga a analizar qué oportunidades les estamos entregando para desarrollar autonomía y pensamiento crítico al resolver problemas. Una vía es el ajuste a las bases curriculares de matemática, orientado a fortalecer habilidades como modelar y argumentar. Esperamos que este ajuste vea pronto la luz, para que los y las estudiantes cuenten con más oportunidades de aprendizaje desafiantes.

    Por Francisca Ubilla y Horacio Solar, académicos de la Facultad de Educación UC.

    Más sobre:PruebasLT SábadoMatemáticasEstudiantesEstudiosPISAChileSalas de clasesFrancisca UbillaHoracio Solar

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