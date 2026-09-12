Los tiempos están cambiando

El futuro tiene formas curiosas. En la feria IFA de Berlín hay una pantalla que se agranda. El computador conserva su tamaño de equipaje y, cuando hace falta, desenrolla más pantalla hacia los lados en apenas segundos. Se llama Project Swan, es un concepto de Lenovo y promete esa idea manoseada de llevar menos y tener más. A esa contradicción le hemos dedicado una industria.

Más allá, un robot cambia de postura. El PrimeBOT T1 avanza sobre ruedas y adopta cuatro patas para superar obstáculos. Una escalera, los juguetes de los niños, un desnivel exige semejante despliegue.

También hay un cepillo de dientes de 500 dólares, se llama Dyson CameraJet y usa inteligencia artificial y cámaras para identificar determinadas zonas entre los dientes y dirigir hacia ellas un chorro a presión.

Más acá, una consola portátil que quiere también ser un computador. Unos audífonos que son, al mismo tiempo, unos parlantes bluetooth. Y dos Roomba que -nos venden- pueden ser mejores que una. Esa es la promesa de la marca iRobot con Roomba Duo, un robot aspirador que transporta una segunda unidad para ocuparse de los espacios estrechos e inaccesibles.

Los hogares que construimos siguen poniendo en dificultad a las máquinas que inventamos para habitarlos. Pero ahora los aparatos se adaptan, se expanden, aprenden movimientos.

En 1930, Albert Einstein inauguró esta feria hablando de la radio. Recordó la curiosidad de los investigadores, el trabajo de los técnicos anónimos y la posibilidad de acercar a los pueblos. Entonces, la tecnología era una voz atravesando paredes, llegando a la casa de alguien que quizá estaba pelando una papa.

Noventa y seis años después, mientras Berlín muestra todas esas novedades que podrían cambiar nuestras rutinas en unos meses o años, la sombra de la guerra en Ucrania acompaña cualquier conversación europea sobre el porvenir.

Por Alejandro Jofré, editor digital de La Tercera.