SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    A 25 años del 11-S: ¿Ganó Bin Laden?

    Robert FunkPor 
    Robert Funk
    AP MAZHAR ALI KHAN

    Veinticinco años después del 11-S, es tentador reafirmar que el proyecto de Osama bin Laden fracasó. Al-Qaeda fue desmantelada, su liderazgo fue perseguido y eliminado y el propio Bin Laden fue ubicado y asesinado por las fuerzas especiales estadounidenses. Tal vez lo más importante es que no se ha repetido un ataque como el del 11 de septiembre en suelo estadounidense.

    Sin embargo, mirando hacia atrás, uno no puede evitar preguntarse si Bin Laden realmente perdió.

    Consideremos el mundo de septiembre de 2001. Los talibanes gobernaban Afganistán y le entregaban refugio a Al-Qaeda. Pakistán era un socio de EE.UU. en cuyo territorio terminaría siendo descubierto Bin Laden. Quince de los diecinueve secuestradores eran ciudadanos sauditas. El fundamentalismo islámico era visto por EE. UU. como el principal desafío en el Medio Oriente.

    Un cuarto de siglo después, tras haber invertido años, miles de vidas y miles de millones de dólares intentando eliminarlos, los talibanes están de nuevo en Kabul. Arabia Saudita es un socio estadounidense crucial. Pakistán sigue siendo una potencia nuclear. A ellos habría que sumar Turquía, miembro de la OTAN, pero que busca levantar una esfera de influencia en la región inspirada en su pasado otomano. Los tres están llegando a nuevos acuerdos estratégicos independientes de Washington.

    En Europa, la eurocrisis de 2008 nunca realmente desapareció, transformándose en una reacción permanente al estancamiento económico, la transformación demográfica y los desafíos de vivir tan cerca de una Rusia expansionista. Pero tanto el tema migratorio como la indiferencia de Estados Unidos hacia su alianza histórica con Europa pueden encontrar sus semillas en los ataques del 11-S (y las subsecuentes guerras y estallidos que crearon múltiples olas de refugiados).

    Aún más llamativo es lo que ha ocurrido dentro de Estados Unidos. Nueva York, la ciudad más afectada por el 11-S, ha elegido a un alcalde musulmán que no solamente fue crítico – para ponerlo de una manera generosa – con la respuesta estadounidense al 11-S, sino que defendía a líderes de Al-Qaeda como Anwar al-Awlaki, clérigo estadounidense-yemenita que inspiró varios ataques terroristas. En Michigan, Abdul El-Sayed se ha convertido en el favorito del Partido Demócrata. Los musulmanes estadounidenses, que antes eran vistos con sospecha tras los ataques, se han convertido en participantes cada vez más visibles en la vida política.

    El marco conceptual a través del cual una parte significativa de Estados Unidos, especialmente la izquierda progresista, pero también figuras influyentes de la derecha como Tucker Carlson, ve el Oriente Medio se ha invertido. Para muchos, la amenaza central se entiende cada vez más no como el extremismo islamista o los regímenes revolucionarios, sino como el propio poder occidental. El año pasado, un 18% de los jóvenes estadounidenses tenía una opinión favorable de Hamás (esa cifra ha bajado a 13%), mientras que en 2024 un 20% de los jóvenes mantenía una actitud favorable hacia Osama bin Laden. Al mismo tiempo, en 2024 un 24% de la población estadounidense, según una encuesta de la Anti Defamation League, albergaba actitudes antisemitas (un aumento de 15% desde el 2014).

    Esta transformación se ha hecho especialmente visible durante la guerra con Irán. Nuevamente, son los jóvenes, influidos por las redes sociales, los que son más proclives a dudar de la amenaza que presenta Irán y, de hecho, son más escépticos respecto del rol internacional de EE. UU. Para muchos, especialmente en el mundo progresista, el temor hacia el terrorismo, el yihadismo y el extremismo religioso que dominó la política estadounidense tras el 11 de septiembre ha sido desplazado por otros conceptos que los horrorizan: colonialismo, ocupación, apartheid e imperialismo occidental.

    ¿Qué es lo que ocurrió?

    A pesar del éxito de haber evitado más ataques similares (algo que no estaba nada claro después del 11-S), la reacción militar de EE. UU. al atentado es visto como un fracaso. El país dedicó dos décadas a intentar eliminar el extremismo islámico de Afganistán (ignorando las lecciones de las experiencias soviéticas y británicas en un territorio imposible de domar). Irak, por su lado, transformó lo que debía haber sido una respuesta al terrorismo islamista en una guerra contra una dictadura laica que no tuvo nada que ver con los ataques. Ambas ocupaciones destruyeron gran parte de la autoridad moral que Washington poseía en septiembre de 2001.

    Peor aún, estos fracasos tuvieron un impacto en la opinión pública (y en la clase política) que tal vez indica un sobreaprendizaje, de tal manera que hoy lo que impera es el aislacionismo, especialmente entre los jóvenes. Según una encuesta del año pasado, mientras un 73% de los baby boomers consideraba que era aconsejable que EE. UU. mantuviera un rol activo en el sistema internacional, solo un 49% de quienes pertenecen a la Generación Z pensaba lo mismo.

    Como consecuencia, Washington empezó a reconocer que su poder tenía límites. “La acción militar estadounidense”, dijo Barack Obama en un discurso en West Point en 2014, “no puede ser el único —ni siquiera el principal— componente de nuestro liderazgo en todos los casos”. Donald Trump se jactaba durante su primer gobierno de haber sido el primer presidente desde Jimmy Carter que no había enviado soldados a nuevos conflictos (un récord que no mantuvo en su actual administración).

    Osama bin Laden nunca iba a derrotar a EE. UU., pero sabía que podría provocarlo. Al-Qaeda esperaba que un ataque como el que realizó obligara a EE. UU. a responder, enredándolo en guerras lejanas y costosas, radicalizando poblaciones, fracturando alianzas y, en última instancia, agotando la disposición estadounidense a proyectar poder. Washington cayó en la trampa. Veinticinco años más tarde, los estadounidenses son cada vez más reacios a pelear otra guerra en el Medio Oriente. El extremismo islamista no desapareció. Los talibanes siguen siendo los talibanes y siguen gobernando en Afganistán. El régimen iraní no ha abandonado su revolución ni sus objetivos de destruir a Israel y al Occidente. Hamás no dejó de ser una organización islamista porque el sufrimiento palestino se hiciera más visible, mientras que la relación de Israel con Estados Unidos se ha deteriorado drásticamente.

    El 11 de septiembre es una fecha clave para Chile, pero en su versión de 2001 representa un día fundamental en la historia mundial. Podría considerarse como el momento en que la post-Guerra Fría – ese breve período que comenzó con la caída del Muro de Berlín y durante el cual realmente parecía que el liberalismo y la democracia habían prevalecido – se transformó en otra cosa. Demostró que, aunque Estados Unidos seguía siendo el país más poderoso del mundo, podía ser desafiado por actores no estatales, lo que alteró no solamente el rol de EE. UU. en el mundo, sino el propio sistema internacional, que consideraba al Estado como unidad basal. A la vez, al intentar responder a un oponente efímero y fanático, EE. UU. se vería impulsado a abusar de su poder de forma tan espectacular que su propio liberalismo terminaría siendo amenazado desde dentro, ya fuera a través de medidas draconianas antiterroristas o mediante la creación de un movimiento político que, aprovechándose del temor, ofrecería seguridad a costa de aspectos fundamentales de la democracia. Una generación más tarde, luego de abusos y errores (pero también de éxitos menos reconocidos), muchos estadounidenses desconfían instintivamente de las instituciones sobre las cuales descansa la democracia liberal. Peor aún, es un fenómeno que no se limita a Norteamérica. En este sentido, vale preguntarse si no le hemos entregado a bin Laden su triunfo. O, al menos, si hemos entrado en una nueva era.

    Por Robert Funk, Facultad de Gobierno, Universidad de Chile.

    Más sobre:11-STorres gemelaesAtentadosAl QaedaOsama bin Laden

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Rabat y nuevo edificio del SML inaugurado en marzo: “Es simplemente una fachada, pero no está operativo”

    Ascienden a casi 1.370 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

    Irak investiga ataques lanzados desde su territorio contra oleoducto saudí y cierra dos pasos fronterizos con Irán

    PDI incauta granadas, municiones y más de $11 millones en efectivo en Los Vilos: dos personas quedaron detenidas

    Municipalidad de Pitrufquén decreta tres días de duelo comunal por incendio que dejó 16 adultos mayores fallecidos

    Partió como una moción de senadores RN: cómo se articuló el primer triunfo de la agenda ACOT del gobierno

    Lo más leído

    1.
    Cuidado con acusar de iliberalismo

    Cuidado con acusar de iliberalismo

    2.
    La ventaja de Chile frente al crimen organizado

    La ventaja de Chile frente al crimen organizado

    3.
    La victoria de AfD en Alemania

    La victoria de AfD en Alemania

    4.
    La meta del 6,5%

    La meta del 6,5%

    5.
    Para qué hacerlo fácil si lo podemos hacer difícil

    Para qué hacerlo fácil si lo podemos hacer difícil

    6.
    La década en que olvidamos la sala de clases

    La década en que olvidamos la sala de clases

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Colorado Rapids vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Colorado Rapids vs. Montreal de Alexis Sánchez

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Ministro Rabat y nuevo edificio del SML inaugurado en marzo: “Es simplemente una fachada, pero no está operativo”
    Chile

    Ministro Rabat y nuevo edificio del SML inaugurado en marzo: “Es simplemente una fachada, pero no está operativo”

    PDI incauta granadas, municiones y más de $11 millones en efectivo en Los Vilos: dos personas quedaron detenidas

    Municipalidad de Pitrufquén decreta tres días de duelo comunal por incendio que dejó 16 adultos mayores fallecidos

    Celebrar sin tener que lamentar
    Negocios

    Celebrar sin tener que lamentar

    Salud laboral y consumo de alcohol y drogas: el papel de las empresas en la prevención

    La meta del 6,5%

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia
    Tendencias

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia

    Científicos descubren una proteína que protege el cerebro del daño causado por el Alzheimer: esto dice su investigación

    Anuncian viento catabático: qué es y a qué regiones afectará el fenómeno

    En vivo: el Crystal Palace de Darío Osorio recibe al Ipswich de Marcelino Núñez por la Premier League
    El Deportivo

    En vivo: el Crystal Palace de Darío Osorio recibe al Ipswich de Marcelino Núñez por la Premier League

    Leyenda del Ajax y Barcelona se aleja del fútbol por problemas de salud: “Existe un riesgo muy elevado”

    De la cima al fondo: el dispar presente del Betis de Pellegrini y el Sevilla de Suazo en los límites salariales de LaLiga

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa
    Tecnología

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    Javiera Parra: “Volví a sentir por mi oficio un enamoramiento grande. Me volví a convencer que tenía sentido”
    Cultura y entretención

    Javiera Parra: “Volví a sentir por mi oficio un enamoramiento grande. Me volví a convencer que tenía sentido”

    Ana María Stuven: “Las mujeres han vivido desigualdades y subordinación, pero han sido también agentes históricos”

    Nicolás Zárate: “No tiene sentido hacer películas con el punto de vista de la gente que piensa como uno”

    Ascienden a casi 1.370 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego
    Mundo

    Ascienden a casi 1.370 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

    Irak investiga ataques lanzados desde su territorio contra oleoducto saudí y cierra dos pasos fronterizos con Irán

    Rusia asegura que todavía no discutió si Putin viajará al G20 en Estados Unidos tras solicitud de cara a cara de Zelenski

    Fiestas patrias, comida y culpa
    Paula

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio