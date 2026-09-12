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    Exceso de velocidad

    Ricardo HurtubiaPor 
    Ricardo Hurtubia
    15 Mayo 2021 Gente Haciendo Deportes, Bicicleta, Trotar, en la Franja Horaria por Pandemia Covid 19, en el dia de las Elecciones 2021 Foto : Andres Perez15 Mayo 2021 Gente Haciendo Deportes, Bicicleta, Trotar, en la Franja Horaria por Pandemia Covid 19, en el dia de las Elecciones 2021 Foto : Andres Perez Andres Perez

    Recientemente fueron noticia las multas por exceso de velocidad a ciclistas en el cerro San Cristóbal. Si bien es clave que lugares como el Parque Metropolitano sean seguros para todos sus usuarios (principalmente peatones y ciclistas), vale la pena preguntarse si esta medida apunta en la dirección correcta.

    El problema no es necesariamente la alta velocidad, sino la conducción temeraria en horarios con alta afluencia peatonal. Por lo mismo, llama la atención que se fiscalice en las mañanas de días de semana, cuando casi no hay peatones.

    La fiscalización es cara y debe priorizarse de manera inteligente. Al mismo tiempo que se multa a ciclistas en el cerro, en calles cercanas hay vehículos motorizados excediendo el límite de velocidad, con consecuencias mucho más graves, pero recibiendo mucha menos atención fiscalizadora.

    Sólo hace dos semanas un siniestro resultó con una persona fallecida en Av. Andrés Bello, donde, además, un programa piloto de Conaset, utilizando cámaras, detectó que cerca de 30% de los autos transita a exceso de velocidad. ¿Por qué no se fiscaliza ahí con mayor frecuencia? En el mismo cerro se observa a autos y camionetas que se desplazan a más de 30 km/h. ¿Estarán siendo debidamente fiscalizados al mismo tiempo que los ciclistas?

    Sólo en 2025 en Chile fallecieron 1.507 personas en siniestros viales, de las cuales 1.033 (69%) eran usuarios de vehículos motorizados y 400 (27%) eran peatones (en su mayoría atropellados por vehículos motorizados). Si bien no todas estas muertes son por exceso de velocidad, es uno de los principales factores involucrados.

    Fiscalizar es importante, pero debe hacerse de manera proporcional al riesgo potencial. Poner excesivo foco en ciclistas desincentiva el deporte, algo contraproducente en un país donde tres de cada cuatro personas presenta sobrepeso u obesidad (lo que también se traduce en mortalidad).

    Es importante que se eduque y que se castigue la imprudencia excesiva de algunos ciclistas, especialmente en lugares y horarios de alto uso peatonal, donde el riesgo es mayor, pero es poco coherente poner demasiado énfasis acá, cuando el problema está claramente en otro lado.

    Por Ricardo Hurtubia, académico UC e investigador principal del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus).

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