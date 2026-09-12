La victoria de AfD en Alemania

A pesar de no lograr una mayoría absoluta, la aplastante victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt es muy significativa para Alemania en su conjunto y también para Europa. Es la región alemana más pobre, con una tasa de desempleo superior a la media nacional y una población envejecida.

La aplastante victoria del partido AfD ejerce aún más presión sobre el canciller conservador Friedrich Merz y su acosado gobierno de coalición. Es la primera victoria electoral aplastante de un partido de extrema derecha en Alemania desde el fin del régimen nazi en 1945.

El partido AfD ahora tiene una posibilidad realista de gobernar la región, y no es un resultado electoral extraño: también se posiciona como la colectividad más grande a nivel nacional.

Donald Trump ha celebrado la victoria de AfD. El presidente estadounidense y este partido tienen mucho en común: la misma retórica antiinmigración, nativista y anti-woke, así como la misma hostilidad hacia los medios, los jueces y el Estado de Derecho.

Vladimir Putin también ha celebrado el resultado. Alemania es el mayor donante nacional individual de Ucrania, mientras que AfD, en cambio, es prorruso. Quiere detener la ayuda militar a Ucrania, levantar las sanciones contra Moscú y reanudar la compra de energía rusa. Las fracturas en las sanciones europeas contra Rusia o los desacuerdos dentro de la OTAN podrían envalentonar aún más a Putin.

Las capitales europeas observan con ansiedad la situación alemana. Durante el próximo año se esperan elecciones nacionales en Francia, Italia, España y Polonia. En cada uno de estos países la extrema derecha también está teniendo buenos resultados en las encuestas. En Francia, Marine Le Pen tiene muchas posibilidades de ser elegida presidenta la próxima primavera.

En Bruselas, la Unión Europea teme un efecto contagioso que podría acabar gobernando Europa por una extrema derecha euroescéptica. Impensable hace solo unos años, ahora se ha convertido en una posibilidad real.

Por Philippe Marlière, cientista político University College London.