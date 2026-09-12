SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La victoria de AfD en Alemania

    Philippe MarlièrePor 
    Philippe Marlière

    A pesar de no lograr una mayoría absoluta, la aplastante victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt es muy significativa para Alemania en su conjunto y también para Europa. Es la región alemana más pobre, con una tasa de desempleo superior a la media nacional y una población envejecida.

    La aplastante victoria del partido AfD ejerce aún más presión sobre el canciller conservador Friedrich Merz y su acosado gobierno de coalición. Es la primera victoria electoral aplastante de un partido de extrema derecha en Alemania desde el fin del régimen nazi en 1945.

    El partido AfD ahora tiene una posibilidad realista de gobernar la región, y no es un resultado electoral extraño: también se posiciona como la colectividad más grande a nivel nacional.

    Donald Trump ha celebrado la victoria de AfD. El presidente estadounidense y este partido tienen mucho en común: la misma retórica antiinmigración, nativista y anti-woke, así como la misma hostilidad hacia los medios, los jueces y el Estado de Derecho.

    Vladimir Putin también ha celebrado el resultado. Alemania es el mayor donante nacional individual de Ucrania, mientras que AfD, en cambio, es prorruso. Quiere detener la ayuda militar a Ucrania, levantar las sanciones contra Moscú y reanudar la compra de energía rusa. Las fracturas en las sanciones europeas contra Rusia o los desacuerdos dentro de la OTAN podrían envalentonar aún más a Putin.

    Las capitales europeas observan con ansiedad la situación alemana. Durante el próximo año se esperan elecciones nacionales en Francia, Italia, España y Polonia. En cada uno de estos países la extrema derecha también está teniendo buenos resultados en las encuestas. En Francia, Marine Le Pen tiene muchas posibilidades de ser elegida presidenta la próxima primavera.

    En Bruselas, la Unión Europea teme un efecto contagioso que podría acabar gobernando Europa por una extrema derecha euroescéptica. Impensable hace solo unos años, ahora se ha convertido en una posibilidad real.

    Por Philippe Marlière, cientista político University College London.

    Más sobre:AlemaniaLT SábadoEleccionesInternacionalAfDPhilippe Marlière

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El elefante blanco del SML: los detalles del nuevo edificio que lleva seis meses inoperativo

    Líder del Congreso de EE.UU. rechaza frenar la IA y pide reunión con la industria: “China nos va a sobrepasar”

    Balacera en Pudahuel deja una persona herida: Carabineros informa que recibió 12 impactos de bala

    Indagan origen de incendio que afectó cinco viviendas en San Fernando: no se reportan lesionados

    Ministra de la Mujer critica prescripción en caso de Mariana Sepúlveda: “El autor confeso de un crimen queda libre”

    Criteria: Kast añade un punto a su aprobación y llega al 31%, mientras que su desaprobación se ubica en el 55%

    Lo más leído

    1.
    “Qué desastre, hueón”

    “Qué desastre, hueón”

    2.
    El esquema invertebrado

    El esquema invertebrado

    3.
    ¿Era Allende de ultraizquierda?

    ¿Era Allende de ultraizquierda?

    4.
    Banana republic

    Banana republic

    5.
    11 de septiembre

    11 de septiembre

    6.
    Resultados PISA: ¿Qué dejaron de hacer los estudiantes chilenos en matemáticas?

    Resultados PISA: ¿Qué dejaron de hacer los estudiantes chilenos en matemáticas?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    El elefante blanco del SML: los detalles del nuevo edificio que lleva seis meses inoperativo
    Chile

    El elefante blanco del SML: los detalles del nuevo edificio que lleva seis meses inoperativo

    Balacera en Pudahuel deja una persona herida: Carabineros informa que recibió 12 impactos de bala

    Indagan origen de incendio que afectó cinco viviendas en San Fernando: no se reportan lesionados

    Ministro Rau fija enero como meta para sacar adelante Sala Cuna Universal y ratifica meta de desempleo de 6,5%
    Negocios

    Ministro Rau fija enero como meta para sacar adelante Sala Cuna Universal y ratifica meta de desempleo de 6,5%

    El “Island Valley” de Brasil: Por qué las startups chilenas deberían poner sus ojos en Florianópolis

    El exsubsecretario de Hacienda ya tiene nuevo destino: regresa a la Fundación P!ensa

    Cómo la atención plena puede contribuir a mantener un corazón sano, según un estudio
    Tendencias

    Cómo la atención plena puede contribuir a mantener un corazón sano, según un estudio

    Científicos descubren un tercer factor que provoca la hipertensión

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia

    “Aún no encuentra su momento decisivo”: la prensa canadiense acusa la falta de gol de Alexis Sánchez
    El Deportivo

    “Aún no encuentra su momento decisivo”: la prensa canadiense acusa la falta de gol de Alexis Sánchez

    Nadie frena al líder: Kimi Antonelli vuelve a dar un golpe de autoridad en la Fórmula 1 al conquistar el GP de Madrid

    Carlos Heller frena la lucha de la U por el título: “No les da para ser campeones”

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026
    Tecnología

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026

    Cómo es el Bespoke AI French Door con Autoview, el refrigerador con IA de Samsung con una “ventana hacia el interior”

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    Céline Dion vuelve a los escenarios tras seis años de ausencia con emotivo show en París
    Cultura y entretención

    Céline Dion vuelve a los escenarios tras seis años de ausencia con emotivo show en París

    Pateando Piedras, 40 años del disco que hizo grandes a Los Prisioneros

    Guerra de las Malvinas: ¿Cuál fue el rol y la ayuda secreta de Chile al Reino Unido?

    Líder del Congreso de EE.UU. rechaza frenar la IA y pide reunión con la industria: “China nos va a sobrepasar”
    Mundo

    Líder del Congreso de EE.UU. rechaza frenar la IA y pide reunión con la industria: “China nos va a sobrepasar”

    Irán descarta reabrir el estrecho de Ormuz pese al acuerdo con Omán y condiciona el paso a compromisos de EE.UU.

    Nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán acuerdo para exigir referendos de independencia del Reino Unido

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”