SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    ¿Quién tiene derecho a sala cuna?

    Miriam HenríquezPor 
    Miriam Henríquez

    El debate sobre el proyecto de ley de sala cuna no amerita detenerse en el exabrupto del ministro del Trabajo, sino en la pregunta que le dio origen: ¿quién es titular del derecho a sala cuna? El Senado aprobó que lo sean los niños y niñas menores de dos años, hijos de personas trabajadoras o bajo su cuidado personal. En cambio, el Ejecutivo defendió que la titularidad permanezca en la persona trabajadora y formuló reserva de constitucionalidad.

    La diferencia no es semántica. Si el titular es quien trabaja, la sala cuna se vincula con un derecho laboral destinado a conciliar empleo y responsabilidad familiar. Si el titular es el niño o niña, el fundamento cambia y se relaciona con el cuidado, la protección de la infancia y su desarrollo integral.

    Esta nueva perspectiva permite, además, revisar la forma en que el Derecho ha distribuido históricamente las tareas de cuidado. Durante décadas, el artículo 203 del Código del Trabajo ha asociado la sala cuna a empresas con veinte o más trabajadoras. Una norma concebida para proteger a las madres trabajadoras terminó reforzando la idea de que el cuidado corresponde principalmente a las mujeres, trasladando a su contratación un costo asociado a la maternidad. La reforma busca romper esa asociación, incorporando a padres o cuidadores y avanzar hacia una corresponsabilidad social del cuidado.

    Pero reconocer al niño como titular implica un paso más. La sala cuna ya no existiría solo porque un progenitor necesita trabajar, sino porque los niños tienen necesidades de cuidado, atención y desarrollo que el ordenamiento decide proteger. Por eso esta discusión no es solo laboral ni de género. Es también un asunto sobre derechos de la infancia y cómo una sociedad distribuye la responsabilidad del cuidado.

    Esa idea ha sido respaldada desde distintas posiciones políticas. Algunos parlamentarios la han defendido centrados en la infancia y el derecho al cuidado; otros, desde la libertad de las familias para decidir cómo ejercer un derecho del niño. Esa convergencia muestra que reconocer titularidad a los niños no supone ampliar las potestades del Estado sobre las familias.

    Por ello carece de sustento en el texto aprobado afirmar, como lo sostuvo la senadora Kaiser, que este derecho permitiría al Estado “quitar” los hijos a sus padres. Ser titular de un derecho no significa estar obligado a ejercerlo. El texto no impone la asistencia a sala cuna ni autoriza a sustituir las decisiones de las familias; tampoco desplaza sus responsabilidades de cuidado ni el derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos.

    Pero la pregunta por la titularidad conduce a una segunda cuestión que la Cámara deberá considerar: si el derecho pertenece al niño, ¿por qué su ejercicio depende de que su padre, madre o cuidador tenga una vinculación laboral?

    Corresponde a la Cámara continuar esta discusión junto con la del financiamiento. En el segundo trámite deberá responder, entonces, dos preguntas vinculadas: quién es titular del derecho a sala cuna y cuál es su alcance mientras su ejercicio sigue dependiendo de la situación laboral del padre, madre o responsable.

    Por Miriam Henríquez, decana Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado

    Más sobre:Titular del derechoFinanciamientoResponsabilidades de los padres

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EFE pone fin a contrato de su gerente general José Solorza tras casi 4 años en el cargo

    Hacienda abre postulaciones para nuevo superintendente de Casinos de Juego

    Trabajador muere tras desprendimiento de roca en faena minera de Taltal

    Darío Calderón recurre a la Suprema para limitar extracción de información de su celular incautado por caso Junaeb

    “Alta fertilidad geológica”: mediana minera chilena compra rico yacimiento a compañía canadiense

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón

    Lo más leído

    1.
    Pisa 2025: se necesita mucho más que prohibir los celulares

    Pisa 2025: se necesita mucho más que prohibir los celulares

    2.
    Flexibilidad para estar presentes

    Flexibilidad para estar presentes

    3.
    Fallo del TC en la norma de reconexión: una mala política pública

    Fallo del TC en la norma de reconexión: una mala política pública

    4.
    Adam Smith a 250 años: más vigente (y necesario) que nunca

    Adam Smith a 250 años: más vigente (y necesario) que nunca

    5.
    “Qué desastre, hueón”

    “Qué desastre, hueón”

    6.
    El legado de Hernán Santa Cruz en el Día Internacional de la Democracia

    El legado de Hernán Santa Cruz en el Día Internacional de la Democracia

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Servicios

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Fondas en Santiago: revisa los artistas invitados por día y los precios de las entradas

    Fondas en Santiago: revisa los artistas invitados por día y los precios de las entradas

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Arsenal por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Arsenal por la Carabao Cup

    Trabajador muere tras desprendimiento de roca en faena minera de Taltal
    Chile

    Trabajador muere tras desprendimiento de roca en faena minera de Taltal

    Darío Calderón recurre a la Suprema para limitar extracción de información de su celular incautado por caso Junaeb

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Hacienda abre postulaciones para nuevo superintendente de Casinos de Juego
    Negocios

    Hacienda abre postulaciones para nuevo superintendente de Casinos de Juego

    Bolsas mundiales caen y el bono del Tesoro a 10 años toca su mayor nivel desde la crisis financiera, a la espera de la Fed

    Elon Musk propone que las grandes empresas de IA prueben los modelos de sus competidores antes de lanzarlos

    Un modelo anticipa lluvia sobre el promedio en estas zonas de Chile: cuándo y qué esperar de este evento
    Tendencias

    Un modelo anticipa lluvia sobre el promedio en estas zonas de Chile: cuándo y qué esperar de este evento

    La ropa que elegimos también dice cómo queremos sentirnos esta primavera y verano

    Lo vemos después del 18

    La asistencia de Lucas Cepeda no alcanza para evitar la caída de Elche ante el poderoso Real Madrid
    El Deportivo

    La asistencia de Lucas Cepeda no alcanza para evitar la caída de Elche ante el poderoso Real Madrid

    Joaquín Álvarez se sube a lo más alto con un oro en la gimnasia y Kristel Köbrich suma una medalla de plata en los Odesur

    Fabián Ruiz se postula para quedarse con el Balón de Oro: “En cuanto a títulos, nadie ganó más que yo”

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación
    Tecnología

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Review del Asus ROG Raikiri Pro: un control con pantalla OLED que encuentra su lugar en PC

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

    Nostalgia de la Luz: el documental de Patricio Guzmán en que unió astronomía y memoria y que lo enfrentó a TVN
    Cultura y entretención

    Nostalgia de la Luz: el documental de Patricio Guzmán en que unió astronomía y memoria y que lo enfrentó a TVN

    Fother Muckers lanza su directa nueva canción: “La banda que me gusta”

    Del dirigente español Pablo Iglesias a la plataforma Mubi: las reacciones a la muerte de Patricio Guzmán

    Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, se declara culpable de blanqueo tras un acuerdo con EE.UU.
    Mundo

    Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, se declara culpable de blanqueo tras un acuerdo con EE.UU.

    Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU. y acuerda entregar US$195 millones

    Incursión de drones y sospechas de sabotaje a trenes: una jornada convulsa en distintos países de Europa

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón
    Paula

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa