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    La declaración de la expareja del imputado por crimen de Mariana Sepúlveda: “Decía que lo iban a secuestrar los ovnis”

    Patricia Álvarez, quien tuvo una relación de siete años con Ghislain Quiroz, contó a Carabineros cómo era el comportamiento de su expareja tras sufrir un ACV. También dijo que antes de ese hecho tenía conductas violentas con ella y su familia.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Luego de que Ghislain Quiroz llegara a la 5° Comisaría de Conchalí a confesar ser el supuesto autor del crimen de Mariana Sepúlveda, la Fiscalía Centro Norte activó una serie de diligencias para despejar si se trataba de un testimonio real.

    Lo primero que hicieron los carabineros que recibieron al sujeto, quien llegó a eso de las 18.15 a esa unidad policial, fue revisar en los sistemas internos si tenían información sobre esa causa. Después de todo, tiene una data de 2008.

    Los uniformados encontraron la información que buscaban con lo que dieron aviso al Ministerio Público de que había un sujeto en la comisaría que estaba confesando un homicidio ocurrido hace 18 años. Una de las primeras diligencias que realizó Carabineros fue acudir a la casa del sujeto, ubicada en el pasaje Logroño, en Conchalí, lugar donde encontraron a la expareja de Quiroz, Patricia Álvarez.

    La mujer fue llevada hasta dependencias del OS9 de Carabineros, en San Ignacio Loyola 141, Santiago, donde prestó su testimonio durante la madrugada del 7 de septiembre, a eso de las 1.41 AM.

    A los investigadores les dijo que había sido pareja de Quiroz por siete años, con quien tuvo dos hijos. La relación se acabó en 2006, dos años antes de la presunta muerte de Sepúlveda, sin perjuicio de que mantuvieron una buena relación y convivencia.

    En su testimonio, al que tuvo acceso La Tercera, dijo que el comportamiento de Quiroz cambió luego de que sufrió un ACV en 2023, llegando incluso a tener pensamientos paranoides.

    La declaración

    Una parte central de su testimonio giró en torno al episodio del ACV, lo que habría generado un deterioro cognitivo en Quiroz. “En el año 2023, durante el mes de enero, mientras Ghislain estaba en su domicilio, Patrick (su hijo) encontró a su padre tirado en su cama, algo inmóvil y con dificultad para hablar. Es por ello que tomó la decisión en ese entonces de llevar a su padre a un centro asistencial donde fue atendido, siendo diagnosticado con un accidente cerebrovascular (ACV)”.

    De ahí en adelante su comportamiento cambió. “Esta emergencia marcó un antes y un después en Ghislain. Digo esto ya que dejó de hacer algunas cosas que habitualmente hacía, no pudiendo comunicarse bien, viéndose imposibilitado de salir solo”, agregó. De hecho, en su relato dijo que una vez, producto de la desorientación, se perdió por más de 12 horas por lo que tuvieron que poner una denuncia por presunta desgracia. “Llegamos a pensar lo peor”, dijo.

    Este medio pudo conversar con quienes fueron compañeros de instituto de Quiroz en la carrera de Cine, en el instituto Arcos, confirmando que antes del ACV el sujeto no presentaba problemas cognitivos y su comunicación era normal.

    La mujer dijo que tras el ACV Ghislain comenzó a decir “ciertas cosas que escapan de la realidad”, como por ejemplo que “van a venir ovnis y que lo van a secuestrar”. Eso sí, precisó que esto no era siempre, sino luego de ver videos en YouTube, plataforma que utilizaba regularmente, dijo la expareja.

    En otro punto, dijo: “Puedo indicarle que Ghislain antes de sufrir el ACV solía tener actitudes y conductas violentas conmigo y su familia”.

    Conocía a Mariana

    Por otro lado, la mujer también fue interrogada respecto a qué pasó ese domingo y por qué se encontraba en la casa del sujeto. Sobre esto dijo que solía acudir siempre a dejarle almuerzo ya que Quiroz no puede cocinar por su condición. Sin embargo, ese día tuvieron una discusión porque al sujeto no le gustó el estofado de pollo que ella preparó. Dijo que tenía “muchas verduras” y terminó escupiendo el plato: “Después de ello, no me dijo nada más, por lo que yo al conocerlo asumí que estaba enojado, poniéndome a asear el domicilio, retirándome a las 15.00 horas”.

    Eso sí, la mujer volvió a ir a esa casa, ahora con su esposo, a eso de las 18.30. Ingresó y se dio cuenta de que su expareja no estaba. Tampoco estaba su hijo. “Al no estar Ghislain en el domicilio, decidimos sentarnos y esperarlo a que llegase, puesto que no teníamos otra forma de comunicarnos con él ya que no tiene teléfono celular”, declaró. Pasaron unos 20 minutos de eso cuando llegó carabineros al domicilio. Fue ahí cuando los uniformados le dijeron que Quiroz había llegado hasta la 5° Comisaría para confesar que había matado a Mariana Sepúlveda.

    Los carabineros le preguntaron si conocía a Mariana, ante lo cual dijo que sí. “Ella era vecina del pasaje Logroño, comuna de Conchalí, siendo de connotación pública su caso, ya que se sabe que salió de su casa para ir al colegio, perdiéndose su rastro”, testificó.

    Que yo sepa, Ghislain solo conocía a Mariana por el simple hecho de ser vecinos. Él solía estar presente cuando los hermanos de Mariana jugaban con mis hijos en el pasaje”, dijo en la parte final.

    En tanto, el lunes la Fiscalía Centro Norte presentó un recurso de apelación luego de que el pasado viernes el 2° Juzgado de Garantía de Santiago decretara el sobreseimiento total y definitivo de Quiroz al considerar que los delitos estaban prescritos. De ser acogido la Corte de Apelaciones ordenaría que el mismo tribunal reabra la causa.

    Más sobre:Mariana SepúlvedaGhislaín QuirozFiscalía Centro Norte

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