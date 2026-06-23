Deep Tech y tecnología digital: lanzan nueva convocatoria para emprendimientos de alto potencial

Con el propósito de potenciar el crecimiento del emprendimiento local, UDD Ventures lanzó “Potencia Startup 2026”, un programa ejecutado por la aceleradora de negocios de la Universidad del Desarrollo en su calidad de ejecutora del Fondo Potencia de Corfo

La convocatoria estará disponible para la comunidad desde el 24 de junio a 17 de julio (https://uddventures.udd.cl/potencia-startup) donde, con un enfoque en emprendimientos de tecnología digital y Deep Tech -incluyendo Inteligencia Artificial, computación cuántica, biotecnología, robótica y materiales avanzados- sectores en los que Chile lidera el ecosistema en América Latina.

Al término del proceso se seleccionará a 15 emprendimientos, a quienes se les entregarán herramientas que les permitan escalar comercialmente. De esta manera, UDD Ventures busca consolidarse como el referente nacional en aceleración de startups de alta tecnología, destacando por la calidad de sus servicios y los resultados concretos obtenidos por su cartera de proyectos en términos de ventas, crecimiento operativo y levantamiento de capital privado. Este programa, que se realiza cada año desde 2022 -con la única excepción de 2025-, ha apoyado en total a 134 startups.

Para participar, los emprendimientos deben cumplir con requisitos tales como: ser una startup digital y/o de base tecnológica (incluyendo Deep Tech: IA, biotecnología, robótica, computación cuántica, materiales avanzados, entre otras); contar con validación comercial, es decir, ventas recurrentes, pilotos activos o clientes confirmados.; y encontrarse en etapas de crecimiento o escalamiento, con potencial de expansión nacional e internacional. También será fundamental ofrecer una propuesta de valor innovadora, con ventaja competitiva clara y sostenible.

El programa tiene una estructura de acompañamiento integral, dinámica y adaptativa de hasta 6 meses de duración.