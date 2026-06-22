Corte de Santiago rechaza amparo del exasesor del exdiputado Lavín y confirma la prisión preventiva

Durante esta jornada, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del asesor territorial del exdiputado, Joaquín Lavín (ex UDI).

Se trata de un requerimiento ingresado por Arnaldo Domínguez, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Santiago Uno. Domínguez, al igual que Lavín, fue formalizado por los delitos de fraude al Fisco el pasado 4 de mayo, tras lo cual quedó en prisión preventiva.

Dicha medida cautelar, sin embargo, fue cuestionada por la defensa del exfuncionario, quienes recurrieron al tribunal de alzada afirmando que se trataba de una resolución infundada e ilegal.

Sin embargo, el tribunal determinó -de forma unánime por los ministros Juan Cristóbal Mera, Sandra Araya y Matías de la Noi- que los argumentos esbozados por la defensa de Domínguez, quien solicitaba dejar la prisión preventiva, “constituyen materias propias de un recurso de apelación y no de una acción constitucional de amparo”.

“Aun cuando la defensa sostiene que la resolución recurrida carece de fundamentación, puede concluirse que el magistrado del tribunal de garantía desarrolló las razones por las cuales estimó concurrentes los presupuestos contemplados (...) efectuando una extensa referencia a los antecedentes exhibidos por el Ministerio Público durante la audiencia, a los delitos investigados, a la participación atribuida a los imputados y a las circunstancias que, a su juicio, permitían concluir que la libertad de éstos constituía un peligro para la seguridad de la sociedad”, agrega.

En esa línea, la resolución del tribunal de alzada concluye que “el hecho que la defensa discrepe de tales razonamientos o los estime insuficientes no transforma una resolución fundada en una infundada, pues una cosa es la ausencia de motivación y otra muy distinta es la discrepancia respecto de la corrección jurídica de los argumentos empleados”.