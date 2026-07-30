“Esto no es béisbol”: Comisario de Deportes de la Unión Europea carga contra el plan de Infantino de vender el Mundial

La nueva estructura comercial que Gianni Infantino pretende instaurar en la FIFA causó repercusiones en todo el mundo. La iniciativa, que contempla la apertura de FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa que concentraría los derechos comerciales de las principales competiciones, incluyendo los Mundiales; ha sido blanco de las críticas.

La más contundente provino por parte de la UEFA, que anunció un boicot a todas las competencias del ente rector, incluyendo la Copa del Mundo: “No participaremos en competiciones FIFA”, señala el comunicado al que se adhirieron de forma unánime las 55 federaciones del organismo.

Por otra parte, las consecuencias también surgieron en el plano ejecutivo continental, ya que La Unión Europea abordó el objetivo del presidente de la FIFA. Glenn Micallef, comisario europeo de Deportes, se lanzó contra la planificación con un duro mensaje: “El éxito comercial debería fortalecer el fútbol, no consumirlo. Saquen las manos de nuestro deporte”, escribió en sus redes sociales.

El también comisionado de Equidad Intergeneracional, la Juventud, la Cultura se cuadró con la UEFA, confederación que ha mostrado una postura totalmente contraria a la FIFA en el último tiempo, acrecentada con la nueva planificación.

Micallef aseguró que la Unión Europea estudiará “detenidamente” las implicaciones de la nueva estructura comercial en el marco de la legislación comunitaria.

Glenn Micallef, comisario de Deportes, Equidad Intergeneracional, la Juventud, la Cultura cargó contra la planificación de Gianni Infantino. Foto: Consejo Europeo.

Los cuestionamientos de la Unión Europea

Micallef fue tajante al referirse al Mundial y a la creciente mercantilización de la disciplina: “Sigue siendo el mayor torneo deportivo del planeta, a pesar de que la FIFA explote cada oportunidad comercial. Ya basta. La implacable comercialización del fútbol se ha vuelto corrosiva. Está amenazando las cosas que hicieron del fútbol el deporte más popular del mundo”, enfatizó.

“Hay una particular preocupación cuando los poderes reguladores de la FIFA se alinean con los intereses financieros de entidades privadas y el valor de las inversiones depende de decisiones tomadas por la FIFA”, añadió.

El funcionario maltés cuestionó la planificación de la FIFA: “Plantea preguntas profundas sobre gobernanza, independencia y conflictos de interés e importantes consideraciones de derecho de la Competencia”, sentenció.