Salidas de libreto del ministro de Defensa despiertan críticas en el oficialismo

Una máxima en todo gobierno es que cada ministro se ocupa de los temas de su respectiva cartera. El titular de Defensa, Fernando Barros, se ha aventurado a desafiar esa regla.

En dos ocasiones el secretario de Estado ha opinado sobre materias que escapan del ministerio que él encabeza.

La primera vez fue a mediados de este mes, cuando manifestó reparos frente a un discurso del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y a la “Doctrina Monroe 2.0” que ha sido relevada por parte de autoridades estadounidenses. Él destacó que “nosotros no somos el patio trasero de ningún país”.

Sus dichos causaron incomodidad en el oficialismo, pues los emitió en medio de las negociaciones por el arancel impuesto por Estados Unidos a Chile. Y obligaron al canciller, Francisco Pérez, a explicar que su cartera es la que aborda esos temas.

Este fin de semana, Barros lo hizo de nuevo. En entrevista con DF Más, el secretario de Estado dijo que Chile debería salir del Convenio 169 de la OIT, el que calificó como “caldo de cultivo” de conflictos internos.

“El Convenio 169, la Ley Lafkenche y una serie de otras disposiciones legales que salen de esa visión de conflicto entre las personas son un riesgo para el país”, planteó. Y, sobre la posibilidad de abandonar el tratado, respondió: “Sí, es factible, hay formas de salirse”.

Nuevamente, el gobierno debió salir a aclarar. El ministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, cerró la puerta a salir del Convenio 169. “No vamos a innovar”, planteó.

Y, este lunes, fue el Presidente José Antonio Kast el que debió explicar los dichos de Barros. “Yo siempre incentivo a los ministros a que nos cuestionemos, a que vayamos haciendo una mirada mucho más amplia de lo que corresponde, de repente, a su propio ministerio”, dijo el Mandatario en Radio Infinita.

Si bien Kast descartó salirse del Convenio 169, sí dejó abierta la puerta a modificar la Ley Lafkenche. “Hay momentos en que se producen abusos. En la Ley Lafkenche evidentemente hay abusos de la ley que se generó para proteger a una comunidad lacustre. Se produce un abuso, yo creo que hay que hacer modificaciones”, indicó.

Pese a la justificación del Presidente, el comportamiento de Barros ha llamado la atención del oficialismo. El diputado Álvaro Carter (Partido Republicano), quien preside la Comisión de Defensa en la Cámara, es uno de los más críticos de la conducta del secretario de Estado.

“No estoy de acuerdo con las declaraciones del ministro Barros”, dijo, en referencia a sus palabras sobre el Convenio 169. “Estas cambian el foco de la discusión. Hoy estamos avanzando en la reforma de seguridad (...) El Presidente ha sido muy claro desde un principio: estamos en un gobierno de emergencia que tiene dos líneas claras, seguridad y economía. Nos encomendó no innovar en temas que el gobierno no iba a tocar”, complementó el diputado.

“No entiendo el afán de provocar estas polémicas (...) Nosotros, en diciembre pasado, ganamos la elección porque el Presidente logró conectar su discurso de seguridad (...) y dejó claro que no tocaría temas que podían ser polémicos. Pero parece que eso no ha quedado claro, por tanto hay que volver a repetirlo. Debe parar estas opiniones, que lo único que hacen es desconcentrar al gobierno (...) Pero, lo más importante, terminan dañando al Presidente directamente, porque es él el que tiene que salir a responder”, agregó Carter.

Alvaro Carter Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Y no es el único. La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), sostuvo que “será la Cancillería, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Justicia los que deban evaluar la medida (sobre salir del Convenio 169) e informar al Presidente. No es muy prudente que la opinión pública y los parlamentarios nos enteremos de algo así por la prensa. Yo esperaría que post reconstrucción nos centremos en la agenda de seguridad y evitemos una opinología que nos desvíe de lo importante”.

10-04-2026 XIMENA OSSANDON FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

“Todos tenemos que ser lo suficientemente claros en referirnos a los temas que están dentro de nuestras competencias. Creo que en las entrevistas, en donde se abordan distintos temas, los ministros que tienen una opinión al respecto tienen que ser especialmente cuidadosos de cuando son materias de otros ministerios, tratarlas con especial resguardo”, manifestó ayer el senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En cualquier caso, otros parlamentarios desdramatizan la última ocurrencia del titular de Defensa. “Lo planteado por el ministro Barros tiene mucho eco en el Congreso, ya que varios parlamentarios, los que vivimos en el sur de Chile, creemos que tenemos que tener un equilibrio entre nuestros pueblos originarios y también el desarrollo del borde costero. Aquí hay proyectos que han sido paralizados durante años”, dijo el diputado Daniel Valenzuela, de la bancada de diputados RN.

Por su parte, el diputado Stephan Schubert, de republicanos, planteó que “el Presidente José Antonio Kast ha señalado que no está dentro de sus planes el salirse del Convenio 169, así como tampoco poner término a la Ley Lafkenche. Pero sí creo que es saludable la discusión que se está dando respecto a qué hacemos y cómo aplicamos determinadas normativas”.

“El Convenio 169, por una situación de plazos de este mismo convenio, no tiene sentido, y no podemos ahora salirnos porque no va a tener efecto sino muchos años después. Lo que sí podemos hacer es revisar cómo están funcionando las leyes, por ejemplo, como la Lafkenche, para que esta sea un aporte y no un entorpecimiento para el desarrollo de nuestro país”, agregó.