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    Felipe Harboe acusa “arrogancia y falta de oficio” de Boric al impulsar candidatura de Bachelet a la ONU

    El exsubsecretario del Interior también cuestionó a José Antonio Kast por no respaldar a la exmandataria y afirmó que perdió una oportunidad de utilizar su postulación como “moneda de cambio” con el PS.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    02/09/2025 - FELIPE HARBOE - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El exsubsecretario del Interior y exmilitante del PPD Felipe Harboe analizó la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y lanzó duras críticas tanto a la administración de Gabriel Boric por impulsar su postulación como al actual gobierno por no respaldarla.

    En conversación con Radio Pauta, el también exconvencional constituyente entregó estas declaraciones luego del resultado obtenido por la exmandataria en el último straw poll, en el que recibió seis votos en contra y quedó en séptimo lugar entre los ocho postulantes al cargo internacional.

    En esa línea, Harboe sostuvo que el nombre de Bachelet “es bueno porque ejerció el mando en Chile y que tiene un nombre internacional”.

    Sin embargo, cuestionó la forma en que el gobierno anterior impulsó su candidatura.

    “Yo creo que había una arrogancia y falta de oficio del gobierno anterior, del expresidente Boric, de instalarla como candidata, sin haber hecho las conversaciones correspondientes, que es lo primero que se hace”, afirmó Harboe, señalando que esas gestiones habrían sido propias de gobiernos encabezados por Ricardo Lagos y la misma Bachelet.

    Sus críticas también apuntaron a la actual administración. “Yo creo que fue un error del Presidente José Antonio Kast el no apoyarla”, sostuvo.

    A juicio de Harboe, el Mandatario “tenía una posibilidad de haber incluso utilizado eso como una especie de moneda de cambio para que el Partido Socialista estuviese menos beligerante y la perdió”.

    El exsubsecretario acusó así una “falta de oficio político” y afirmó que Kast buscó “congraciarse” con la ultraderecha, decisión que calificó como “un error”.

    “Se perdió una oportunidad de Chile y no entendió que el candidato tiene que dejar su traje de campaña en la puerta de La Moneda y, una vez adentro, tiene que oficiar como jefe de Estado y eso implica no solo gobernar para quienes lo eligieron, sino que gobernar para todos los chilenos”, agregó Harboe.

    Más sobre:Michelle BacheletONUFelipe HarboeCandidatura

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