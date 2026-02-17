¿Por qué Manuel Pellegrini ya es una leyenda en el Betis de Sevilla?
La llegada de Manuel Pellegrini al Betis, en julio de 2020, coincide con la mejor época en la historia del cuadro andaluz. Los números así lo demuestran: es el entrenador con más partidos y mayor cantidad de triunfos. Desde que el Ingeniero está en el cargo, el equipo nunca faltó una copa europea en cinco temporadas. Llevó al club a su primer título en 17 años y su periodo al mando es el más goleador, con 302 conquistas.
