La doble vara de siempre

SEÑOR DIRECTOR:

Esta semana fuimos testigos de una contradicción difícil de ignorar: el embargo directo de cuentas bancarias a deudores del CAE, ejecutado con eficiencia quirúrgica por la Tesorería, versus el empate en el Senado que bloqueó el levantamiento administrativo del secreto bancario para perseguir al crimen organizado. Entre enero y abril, el Estado recaudó $34.320 millones en cobranza CAE. Para seguir el dinero del narcotráfico, en cambio, llevamos tres años, dos gobiernos y el mismo resultado, aún sin levantar el secreto bancario.

La lentitud en las investigaciones no es un problema de voluntad fiscal ni de falta de evidencia. Es un problema de diseño: el sistema no está construido para moverse a la velocidad que exige el crimen organizado. Al crimen organizado le basta con que el sistema sea lento para ganar.

El Estado chileno tiene herramientas para actuar con velocidad sobre cuentas bancarias. Lo demostró con trabajadores que se endeudaron a los 18 años bajo la promesa de que estudiar era una inversión. Lo que no ha demostrado es esa misma determinación frente a fundaciones que lavan dinero o corporaciones vinculadas al narcotráfico.

El crimen organizado no le teme al Estado que grita. Le teme al que actúa con precisión. Ese Estado hoy existe para cobrar el CAE. Para el narco, sigue en construcción.

Jaime Fuentes Purrán

Abogado

Ex seremi de Justicia y DD.HH. RM