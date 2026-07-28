Crisis del agua en Chile
SEÑOR DIRECTOR:
La crisis del agua en Chile no se resolverá con un invierno lluvioso. Requiere enfrentar fallas estructurales en la gestión del recurso, fortalecer la gobernanza de las cuencas y acelerar soluciones costo-efectivas para los territorios.
Los temporales de estos días muestran otra cara del problema: Chile puede experimentar simultáneamente inundaciones y escasez hídrica. El desafío no es solo cuánto llueve, sino cómo almacenamos, infiltramos y gestionamos el agua en las cuencas.
La evidencia es clara: la escasez hídrica no responde únicamente al cambio climático. También es consecuencia de una gestión fragmentada, incentivos inadecuados y una institucionalidad que no ha logrado responder a un desafío cada vez más complejo.
Los diagnósticos y las propuestas existen. La brecha está en la implementación. Persisten barreras institucionales, escasa coordinación entre sectores, limitaciones de financiamiento y sobre todo, falta liderazgo político para situar la seguridad hídrica como una prioridad nacional.
Seguir postergando estas decisiones tendrá costos crecientes para los ecosistemas, las comunidades y la economía. Se requiere sentido de urgencia.
Diego Luna Quevedo
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