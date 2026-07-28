Disuasión y ley del cobre

SEÑOR DIRECTOR:

Mucho se ha escrito sobre la aprobación de leyes supuestamente populares, sin un debido respaldo técnico que prevea sus efectos en el mediano y largo plazo. Al parecer, a veces importan más los votos que una eficiente legislación. Recientemente, el populismo se ha expresado en la prohibición de cobrar interés sobre intereses (anatocismo) y en el derecho al olvido financiero; ambas serían vetadas por el gobierno.

Sin embargo, no debemos olvidar otra trascendente ley que también está evidenciando sus negativos efectos. Me refiero a la Ley del Cobre, que aseguraba un financiamiento estable para el desarrollo de las FF.AA. por sobre la contingencia política. El nuevo esquema de financiamiento, tal como muchos lo predijimos, no se ha cumplido en absoluto poniendo en grave riesgo nuestra capacidad disuasiva. Un somero análisis estratégico indica la urgencia de revertir esta situación.

Miguel A. Vergara Villalobos