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    Cartas al Director

    Críticas del expresidente

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Participo como ciudadano desde la elección del Presidente Frei Montalva. No recuerdo que un expresidente, a excepción del señor G. Boric, se haya sumado a la oposición abierta hacia el gobierno que le sucedió hace solo tres meses. Y que además lo haga en problemas que en buen grado su propio gobierno generó.

    Uno espera que un expresidente guarde distancia por un buen tiempo de la contingencia política y se aboque a una reflexión, con un horizonte amplio, sobre el devenir de la nación y así eventualmente pueda aportar en los temas grandes y trascendentes.

    Moisés Silva Triviño

    Profesor universitario

    Más sobre:BoricContingencia políticaGobierno

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