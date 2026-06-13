Críticas del expresidente

SEÑOR DIRECTOR:

Participo como ciudadano desde la elección del Presidente Frei Montalva. No recuerdo que un expresidente, a excepción del señor G. Boric, se haya sumado a la oposición abierta hacia el gobierno que le sucedió hace solo tres meses. Y que además lo haga en problemas que en buen grado su propio gobierno generó.

Uno espera que un expresidente guarde distancia por un buen tiempo de la contingencia política y se aboque a una reflexión, con un horizonte amplio, sobre el devenir de la nación y así eventualmente pueda aportar en los temas grandes y trascendentes.

Moisés Silva Triviño

Profesor universitario