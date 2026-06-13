Los 100 días de Kast

SEÑOR DIRECTOR:

Los primeros 100 días de un gobierno no determinan el éxito o fracaso de una administración, pero sí permiten observar tendencias sobre su capacidad de la conducción política. En el caso del Presidente José Antonio Kast, este hito coincide con una señal relevante entregada por la última encuesta del CEP: el gobierno parece haber agotado tempranamente el beneficio de la duda que normalmente acompaña a las nuevas administraciones.

Más allá del 52% de desaprobación, lo significativo es que la evaluación ciudadana ya no parece estar centrada en las expectativas que acompañaron su llegada al poder, sino en los resultados obtenidos hasta ahora. Esto resulta particularmente importante para una administración que se presentó como un “gobierno de emergencia”, cuya principal promesa fue actuar con rapidez frente a problemas percibidos como urgentes por la ciudadanía.

Los primeros meses han estado marcados por una intensa actividad política y legislativa, pero también por dificultades de coordinación, ajustes de gabinete y controversias comunicacionales que han desplazado el foco desde los resultados hacia la gestión misma del gobierno. En términos políticos, ello ha contribuido a instalar la percepción de que la velocidad prometida durante la campaña enfrenta obstáculos más complejos de lo esperado.

La última entrega del CEP también muestra dudas respecto de la capacidad del Ejecutivo para cumplir sus compromisos y construir acuerdos. Ese dato es especialmente relevante porque los gobiernos suelen sostenerse durante sus primeros meses en una reserva de confianza hacia el futuro. Cuando esa confianza comienza a erosionarse tan temprano, la evaluación ciudadana se vuelve más exigente.

Los segundos 100 días serán, probablemente, más importantes que los primeros. La etapa de instalación parece haber concluido y comienza una fase donde la ciudadanía demandará menos anuncios y más evidencia de resultados. El desafío para el Presidente José Antonio Kast ya no es explicar las dificultades heredadas ni administrar expectativas de cambio, sino demostrar capacidad efectiva de gobierno.

En política, los primeros 100 días son el tiempo de las promesas. Los siguientes suelen ser el tiempo de las pruebas.

Marco Moreno

Decano Economía, Gobierno y Comunicaciones, U. Central