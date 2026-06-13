Importancia de los ritos

El actor Antonio Banderas, participa en el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte', junto al Papa León XIV, en el Movistar Arena, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). Europa Press Reportajes / Europa Press 07/6/2026

SEÑOR DIRECTOR:

Las palabras de Antonio Banderas al Papa León XIV durante su reciente visita a Madrid dejaron una reflexión que trasciende la contingencia. Al recordar cómo las celebraciones de Semana Santa en Málaga marcaron su infancia, el actor destacó el poder que tienen los ritos culturales para despertar sensibilidad, preguntas y una relación profunda con el arte y la trascendencia desde temprana edad.

En una época dominada por la inmediatez y la sobreestimulación, vale la pena recuperar esa mirada. Como señaló Antonio Banderas, el arte no es sólo belleza: también es cuestionamiento, reflexión y una invitación permanente a explorar aquello que creemos conocer.

Volver a poner el arte y la cultura en el centro de la formación de niños y jóvenes no es un lujo, sino una necesidad. Los ritos marcan ritmos de la vida de las personas, las acercan al patrimonio, a la creatividad y a la contemplación, fortalecen el sentido de pertenencia y contribuyen a formar ciudadanos más sensibles y conscientes.

En un mundo fragmentado, el arte sigue siendo una de las herramientas más poderosas para recordar nuestra humanidad compartida.

Alejandra Valdés

Directora ejecutiva Corporación Cultural de Lo Barnechea