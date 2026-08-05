Oscurantismo en TVN

SEÑOR DIRECTOR:

A TVN parece perseguirlo una persistente tradición de oscurantismo. Si ayer fueron las millonarias condiciones de contratación de sus principales ejecutivos, y en particular las de su exdirector ejecutivo, señor Jaime de Aguirre, hoy esa opacidad recae sobre los términos de un contrato celebrado con una empresa privada vinculada a una figura del actual gobierno.

Salvo los esfuerzos individuales de algunas exautoridades, el gobierno parece haber optado por preservar —más que erradicar— esta poco edificante tradición. Para decepción de quienes esperaban un cambio de estándar, la actual administración de TVN tampoco ha logrado vencer las resistencias internas a la transparencia.

La negativa de TVN a revelar las condiciones de dicho contrato no hace sino profundizar la desconfianza ciudadana respecto de la gestión de una empresa que pertenece a todos los chilenos.

Resulta llamativo que los exigentes estándares de transparencia y la tan proclamada tolerancia cero que el gobierno invoca para otros ámbitos de la administración pública parezcan perder inesperadamente su vigor cuando se trata de TVN. Una curiosa excepción que difícilmente pasa inadvertida para la opinión pública.

Si al escrutinio ciudadano se le sigue negando el acceso a esta información, corresponderá entonces a las autoridades competentes disponer su publicidad. Después de todo, la transparencia no debería depender de la conveniencia del caso.

Francisco Orrego Bauzá

Expresidente de TVN