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    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Críticas por deterioro de la red hospitalaria

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    Cartas al director
    FOTO:ALEX BELTRAN/AGENCIAUNO

    SEÑOR DIRECTOR:

    La nota “Ministra Chomali acusa deterioro de la red hospitalaria con sus antecesoras Yarza y Aguilera” atribuye un “sostenido deterioro” a la caída del índice de cumplimiento de los Compromisos de Gestión (Comges), de 86,7% en 2021 a 68,6% en 2025. Como aludida, me parece necesario precisar lo que la nota omite.

    Los Comges no son comparables a lo largo del tiempo: su metodología cambió casi cada año en periodicidad, indicadores y compromisos, y desde 2025 se incorporaron requisitos que antes no existían. Comparar porcentajes entre esos extremos es comparar instrumentos distintos, no una misma vara aplicada de manera constante. Además, la mayor exigencia se concentró en las prioridades declaradas por el propio gobierno —tiempos de espera y garantías GES—: una meta más alta autoimpuesta no equivale a deterioro de la gestión.

    La nota también fusiona dos instrumentos distintos: los Comges, que evalúan a los 29 Servicios de Salud, y el Balanced Scorecard de los Establecimientos Autogestionados en Red, que evalúa a los 62 hospitales autogestionados con metodología propia. Presentarlos como una sola cifra de “deterioro” contribuye a la confusión; lo riguroso sería analizar y publicar cada serie por separado, con su detalle metodológico.

    Más allá de estos controles internos, cabe destacar los resultados concretos del sistema público durante el período: tiempos de espera en mínimo histórico desde 2016, recuperación de la expectativa de vida perdida por la pandemia —Chile primero en América Latina—, cero muertes infantiles por VRS, copago cero en Fonasa y ampliación de cobertura de medicamentos de alto costo, incluyendo el cáncer de mama triple negativo.

    Dra. Ximena Aguilera Sanhueza

    Ex Ministra de Salud

    Más sobre:hospitalesred de saludComgessistema público

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